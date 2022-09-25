Đà Nẵng: Cô gái trẻ bị mù mắt phải sau khi tiêm filler nâng mũi ở spa

Tại đây chị được một nhân viên tên Tr. tiêm. Chỉ 5 phút sau tiêm, chị V bị sụp mí mắt, bầm tím lan rộng, đau nhức, không mở được mắt.

Thông tin từ Infonet cho biết, vào khoảng 21h ngày 9/8, chị T.T.V. đến tiệm spa có địa chỉ tại 56 Tạ Hiện (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để tiêm filler nâng mũi .

Chị V đau đớn khóc thì được nhân viên Tr. nói không sao đâu, chỉ cần nằm hít thở là được. Liên hệ với chị Quỳnh là chủ tiệm spa, chị này cũng bảo chị V “nằm hít thở, thả lỏng thoải mái ra”.

Sau tiêm filler 5 phút, chị T.T.V bị bầm tím gần hết mặt. Thế nhưng, chủ spa nói "không sao đâu"... Ảnh: Infonet

Tuy nhiên, chị T.T.V đã được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bác sĩ chẩn đoán, chị V bị tắc mạch vùng mắt phải do tiêm filler chất làm đầy (H.A gel) biến chứng mất thị lực mắt phải; liệt dây TK II,III, IV, VI/viêm hoại tử mô quanh mắt.

Vì tình trạng bệnh nặng nên bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã chuyển tuyến cho chị V đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Theo người nhà chị V, lúc xảy ra sự việc, chủ spa khóc lóc xin gia đình đừng báo công an và hứa sẽ giải quyết đền bù cho gia đình. Thế nhưng, đến nay ngoài việc chi trả khoản tiền viện phí, điều trị ở Hà Nội là 217 triệu, chủ spa đã chặn hết số điện thoại của chị V và người nhà.

Chị V. bị mất thị lực mắt phải, hoại tử tổ chức quanh mắt. Ảnh: Infonet

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho hay, mặc dù thời gian qua trên các phương tiện truyền thông đã tuyên truyền rất nhiều về việc người dân phải lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín để thực hiện các thủ thuật làm đẹp, đồng thời cũng đã đăng tải nhiều thông tin về các tai nạn đáng tiếc do làm đẹp bằng tiêm filler tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo, thế nhưng thời gian gần đây, tuần nào Khoa cũng tiếp nhận ca bệnh gặp tai biến, từ tai biến do tiêm filler đến tai biến nhiễm trùng sau mổ.

Rất nhiều bệnh nhân tới viện trong tình trạng biến chứng chảy mủ trên mặt, mông, ngực. Điều đáng nói là bệnh nhân trước kia phần nhiều là những người trẻ, còn gần đây là phụ nữ trung niên khoảng trên 45 tuổi, vì mong muốn làm đẹp mà tiếp cận với các bài quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thực hiện thẩm mỹ ở cơ sở không được cấp phép.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho bệnh nhân gặp biến chứng sau khi tiêm filler. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Việc tiêm filler ở spa, cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà riêng bởi những người không có chuyên môn, tiêm những chất không có nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

"Tiêm filler tuy là một phẫu thuật ít xâm lấn và cần phải thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không tiêm filler tại cơ sở không được cấp phép để tránh nguy cơ gặp biến chứng" - PGS. TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo.

Chuyên gia cũng đồng thời lưu ý trong trường hợp không may xảy ra tai biến khi làm đẹp, cần cố gắng đưa bệnh nhân đến bệnh viện có chuyên khoa phối hợp để được cấp cứu đa chuyên khoa trong thời gian sớm nhất có thể để nhanh chóng được xử trí y tế kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra...