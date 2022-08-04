TP.HCM: Chi tiền triệu cắt mí mắt ở cơ sở thẩm mỹ "chui", một phụ nữ bị thủng 4 lỗ ở mắt

Xã hội 04/08/2022 09:12

Sau khi cắt mắt làm mí tại một thẩm mỹ viện ở quận Gò Vấp (TP.HCM), một người phụ nữ đã bị thủng 4 lỗ ở mắt do tai biến vì chích tê để mổ mí.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 4/8, Ths.BS Nguyễn Đức Trường Xuân, Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, nữ bệnh nhân 41 tuổi này cắt mí mắt thẩm mỹ ở một thẩm mỹ viện tư ở quận Gò Vấp.

"Trong lúc chích tê để cắt tạo mí, đầu nhọn của kim tiêm đâm 2 lỗ xuyên vào củng mạc - lớp ngoài bảo vệ của mắt cũng là phần màu trắng của mắt và 2 lỗ kim ở giác mạc - lòng đen của mắt. Lực đâm kim mạnh đến nỗi gây lủng và vỡ thủy tinh thể" - Ths.BS Trường Xuân cho biết.

Bệnh nhân này cho biết chi phí làm đẹp cắt 2 mí mắt là 4 triệu đồng. Nhưng chi phí điều trị tai biến thẩm mỹ đối với những ca này có thể gấp nhiều lần, nhưng hậu quả về sức khỏe là không thể bù đắp được.

TP.HCM: Chi tiền triệu cắt mí mắt ở cơ sở thẩm mỹ 'chui', một phụ nữ bị thủng 4 lỗ ở mắt - Ảnh 1
Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt do làm đẹp ở cơ sở chui - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông từ báo Thanh Niên, bác sĩ Xuân cho biết, một trường hợp khác bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng cơ vùng mắt bị kéo lên khỏi vùng da, hoại tử, sưng tấy vì cắt mắt tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Nhiều trường hợp khác tiêm filler vùng mũi - mặt tại các cơ sở thẩm mỹ chui hay thẩm mỹ viện đã dẫn đến các biến chứng ở mắt như teo nhãn cầu, hoại tử vùng tiêm… cũng đã đến Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều trị. Tuy nhiên, hậu quả nặng nề, mù mắt, giảm thị lực khó tránh khỏi.

Thậm chí có một bệnh nhân mới chỉ 17 tuổi cũng đã tự đi làm đẹp tại một spa với “combo làm Mắt - Mũi - Môi”. Chi phí là 9 triệu đồng.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ Xuân cảnh báo: hầu hết các bệnh nhân đều là phụ nữ còn rất trẻ. Vì cách làm đẹp không an toàn, chi phí rẻ, chi phí điều trị biến chứng, tai biến thẩm mỹ cho những bệnh nhân này lên đến hàng chục lần so với chi phí làm đẹp đã chi trả ở những cơ sở thẩm mỹ chui. Trong khi đó, bệnh nhân phải gánh chịu tổn hại về sức khỏe rất lâu dài, thậm chí có nguy cơ tử vong.

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