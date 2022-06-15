Bị tai biến khi nâng mũi ở một Bệnh viện Thẩm mỹ tại quận 10, TP.HCM, người phụ nữ 44 tuổi đã tử vong sau 4 tháng điều trị.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối 14/6, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân T.T.P.A. (44 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong lúc 16 giờ cùng ngày sau gần 4 tháng điều trị nghi do tai biến thẩm mỹ.

Trước đó, ngày 23/2, nữ bệnh nhân T.T.P.A. được phẫu thuật chỉnh hình mũi tại Bệnh viện thẩm mỹ K.S.S.H. Sau khi tiền mê thì bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. Sau 20 phút hồi sức, bệnh nhân có tim lại.

Bệnh nhân được theo dõi tại Bệnh viện thẩm mỹ 6 tiếng đồng hồ sau khi hồi sức nhưng không tỉnh lại nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được điều trị từ đó đến nay nhưng không qua khỏi.

Bệnh viện thẩm mỹ mà người phụ nữ thực hiện nâng mũi - Ảnh: VOV

Theo thông tin của Vietnamnet, thời điểm vụ việc xảy ra, Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc. Thanh tra Sở Y tế đã niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án để tiến hành các bước điều tra, xử lý.

Liên quan đến hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM, thời gian qua cũng xảy ra một số trường hợp biến chứng sau khi làm đẹp gây chết người. Trong đó, một phụ nữ tử vong khi đặt túi ngực tại Bệnh viện 1A, một người tử vong sau khi nghi cấy mỡ ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ K. Sài Gòn.

TP.HCM: Tiêm filler để nâng cấp vòng một, người phụ nữ 39 tuổi bị tai biến, phải chạy ECMO Sau khi tiêm filler làm đẹp vào vùng ngực và mặt, người phụ nữ 39 tuổi gặp tai biến, bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, tim hầu như không còn co bóp, buộc phải can thiệp ECMO.

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