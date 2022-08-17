Phát hiện nhóm người phẫu thuật thẩm mỹ "chui" ngay trong khách sạn quận 1, TP.HCM

Xã hội 17/08/2022 20:30

Kiểm tra phòng 407 của khách sạn A, đoàn thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện 7 người đang tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ "chui".

Theo thông tin từ báo Lao động, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc có một nhóm người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không phép trong khách sạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC06), Phòng Y tế quận 1, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành và Công an phường Bến Thành, quận 1 tiến hành kiểm tra đột xuất kiểm tra. 

Phát hiện nhóm người phẫu thuật thẩm mỹ 'chui' ngay trong khách sạn quận 1, TP.HCM - Ảnh 1
Các dụng cụ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ đang được sử dụng dở dang - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tại thời điểm kiểm tra, trong phòng 407 của khách sạn trên có mặt 7 người gồm: 3 người mặc đồng phục y tế là bà T.T.P.; bà T.T.S. (cùng 36 tuổi) và bà V.A.N. (33 tuổi) cùng các dụng cụ, trang thiết bị y tế như: máy đốt, đèn tiểu phẫu, dụng cụ tiểu phẫu, mực phun xăm, hộp tiêm filler… đã mở và đang sử dụng. Thậm chí, thùng rác trong nhà vệ sinh có băng gạc thấm máu tươi, ống thuốc, kim tiêm… đã sử dụng. Đoàn tiến hành niêm phong, tạm giữ các dụng cụ, trang thiết bị y tế nêu trên.

Đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng bà T.T.P chưa xuất trình được bằng cấp chuyên môn, hồ sơ pháp lý, giấy tờ về hoạt động thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận 1 phối hợp với chính quyền địa phương và chủ khách sạn A25 quản lý và giám sát việc ngưng hoạt động thẩm mỹ của các cá nhân tại địa chỉ nêu trên. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với đơn vị công an tổng hợp hồ sơ và mời bà T.T.P cùng các cá nhân có liên quan đến làm việc và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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