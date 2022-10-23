Vào sáng sớm ngày 23/10, nhiều người đã hoảng hốt khi phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhịp giữa của cầu Cái Nhúc (Cà Mau).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 23/10, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn có xảy ra trường hợp người tử vong trong tư thế treo cổ trên cầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và xác định người tử vong trong tư thế treo cổ tại nhịp giữa cầu Cái Nhúc là anh Lê Xuân A (40 tuổi thường trú tại khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau).

Một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại cầu Cái Nhúc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng đã liên hệ với người thân ở phường 8 TP. Cà Mau đến nhận diện và đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Theo thông tin từ Người đưa tin, gia đình anh A sống trọ tại phường 8 thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền để gia đình lo hậu sự.

Người dân xung quanh tụ tập theo dõi vụ việc - Ảnh: Người đưa tin

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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