Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức: Bé hay bật khóc do hoảng loạn tinh thần

Xã hội 23/10/2022 12:43

Vào sáng ngày 23/10, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tìm được bé gái 2 tuổi sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 5 giờ sáng 23/10, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé Nhi thì nhận được tin báo từ người dân thấy 1 bé gái ngồi khóc một mình trên cầu Ông Cày.

Đến kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận chính là bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi. Bé gái sau đó được các cán bộ chiến sĩ chăm sóc, giữ ấm, đưa về phường. Đại diện Công an P.Phước Long B cho biết: "Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với gia đình, tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng cùng ngày, công tác bàn giao bé gái cho gia đình đã hoàn tất".

Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức: Bé hay bật khóc do hoảng loạn tinh thần - Ảnh 1
Bé Thảo Nhi được báo mất tích trước đó - Ảnh: Báo Thanh niên

Bà Trần Thị Liễu (bà nội bé gái) đã tiếp nhận bé Nhi trong trạng thái khỏe mạnh, tuy nhiên bé hay khóc do còn hoảng loạn tinh thần. Bà Liễu cho biết, trước đó, trong quá trình gia đình phát tờ rơi và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bé thì có người dân báo thấy 1 thanh niên đi bộ cõng bé gái trên vai ở đoạn gần cầu Ông Cày.

Từ đây, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh thì thấy xuất hiện 1 nam giới cõng bé gái giống bé Nhi. Tuy nhiên, được 1 đoạn thì mất dấu nên đã tổ chức khoanh vùng. Đến 5 giờ sáng 23/10 thì tìm được bé tại vị trí cũ (trên cầu Ông Cày).

Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức: Bé hay bật khóc do hoảng loạn tinh thần - Ảnh 2
Chị T. và con trai 5 tuổi ngồi trên cầu Ông Cày tối 22/10 - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 22/10, chị L.A.T (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến Công an trình báo việc bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (2 tuổi) mất tích. Cụ thể, theo đơn trình báo, chị T. cùng 2 con là cháu Nhi và con trai 5 tuổi thường xuyên giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày thuộc phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Gần 4h ngày 22/10, chị T. dậy đi mua sữa cho con. Khi quay về, người mẹ chỉ còn bé trai đang ngủ, bé gái mất tích, đôi dép vẫn trên cầu.

Sau khi nhận được tin, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp lực lượng cứu hộ và cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC lặn tìm tại khu vực rạch Ông Cày. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, hơn 18h, lực lượng cứu hộ tạm thời rút khỏi hiện trường do trời tối.

Hiện tại, nguyên nhân vụ bé gái 2 tuổi mất tích đang được làm rõ.

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