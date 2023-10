Người dân đã hô hoán nhau tìm cách cứu người đàn ông nhưng bất thành. Người này sau đó chới với được vài giây rồi chìm dần.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 18/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lặn tìm người đàn ông rơi cầu Sài Gòn mất tích.

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, du khách đi dạo đoạn bờ sông Sài Gòn, đường số 19 (P.An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) thì bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông rơi từ trên cầu Sài Gòn xuống sông. Người dân đã hô hoán nhau tìm cách cứu người đàn ông nhưng bất thành. Người này sau đó chới với được vài giây rồi chìm dần.

Các chiến sĩ lặn ngụp dưới lòng sông để tìm kiếm người đàn ông - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao động, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, xác định nguyên nhân vụ việc.

Do người dân tụ tập đông để xem nên công an khu vực đã tổ chức điều tiết giao thông. Hàng chục chiến sĩ công an cũng nhanh chóng có mặt để lặn tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 22 giờ, công tác cứu hộ tạm ngưng sau 2 giờ liền tìm kiếm. Thi thể người đàn ông vẫn chưa được tìm thấy.

