cứu người phụ nữ đang chới với, trao đổi với Người đưa tin, chiều 13/10, Anh Trần Kiêm Hiếu (32 tuổi, trú tại xã Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - người hùng cứu người phụ nữ nhảy sông cho biết, khoảng 11h ngày 12/10, anh trên đường cùng vợ đi khám bệnh về nhà, khi qua cầu 14 (giáp tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thấy mọi người la hét có người nhảy cầu. Anh Hiếu nhìn xuống sông thì thấy một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước. Do nước chảy xiết nên trên bờ có người nhưng không ai dám bơi ra giữa sông cứu người.

“Tôi thấy nạn nhân có dấu hiệu đuối sức nên đã chạy vào quán cà phê xin một can nhựa to làm phao rồi chạy nhanh xuống sông, bơi ra để cứu người phụ nữ đó. Khi tiếp cận được nạn nhân, tôi chỉ kịp trấn an chị cố lên rồi đánh vật với dòng nước để đưa nạn nhân vào bờ” - anh Hiếu nói.

Người đàn ông cứu người kiệt sức sau khi bơi ra giữa sông cứu người - Ảnh: báo Người Lao động

Anh Hiếu cho hay, sau 7 phút cùng với sự giúp sức của người dân xung quanh, anh đã đưa được nạn nhân lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh Hiếu lại bị đuối sức, chân tay cứng đờ, phải nhờ người hỗ trợ đưa lên. Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ anh Hiếu bị đuối sức.