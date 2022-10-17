Mưa lớn kéo dài, một người đàn ông bị 'vùi lấp' trong căn nhà đổ sập bên sông Thạch Hãn

Xã hội 17/10/2022 08:32

Thi thể người đàn ông được tìm thấy dưới lớp tường đổ nát của căn nhà bị sập sau hơn 7 giờ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 17/10, Thượng tá Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp chính quyền địa phương vừa tìm thấy thi thể ông Võ Lợi (SN 1977, trú thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Thượng tá Hoàng cho biết, thi thể ông Lợi được tìm thấy dưới lớp tường đổ nát của căn nhà bị sập sau hơn 7 giờ.

Mưa lớn kéo dài, một người đàn ông bị 'vùi lấp' trong căn nhà đổ sập bên sông Thạch Hãn - Ảnh 1
Thi thể ông Lợi được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

 

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, khoảng 23h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Công an xã Hải Lệ về việc trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, xảy ra một vụ sập nhà dân do sạt lỡ đất khiến một người mất tích. Tại hiện trường, ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 2 nhà khác bị ảnh hưởng và có khả năng sụt lún.

Với nỗ lực cứu nạn cứu hộ suốt đêm, đến 6h ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được nạn nhân Võ Lợi (45 tuổi). Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Mưa lớn kéo dài, một người đàn ông bị 'vùi lấp' trong căn nhà đổ sập bên sông Thạch Hãn - Ảnh 2
Sử dụng máy khoan cắt bê tông để tiếp cận vị trí nạn nhân gặp nạn - Ảnh: Zingnews

Nguyên nhân của vụ sạt lở là mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, vị trí sạt lở ngay cạnh bờ sông Thạch Hãn.

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