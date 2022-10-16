Sập mỏ titan ở Bình Thuận: 1 công nhân chết, 3 người còn lại vẫn chưa tìm thấy

Xã hội 16/10/2022 09:02

Khoảng cuối giờ chiều 15/10, ca trực gồm 4 công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông) thì gặp sự cố sập mỏ.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, sáng 16/10, các phương tiện máy móc tại tỉnh Bình Thuận tìm kiếm 3 công nhân trong vụ sập mỏ khai thác titan tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Trước đó, khoảng cuối giờ chiều 15/10, ca trực gồm 4 công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông) thì gặp sự cố sập mỏ.

Đến chiều tối cùng ngày, nhiều phương tiện máy múc, xe cứu thương cùng xe của cơ quan chức năng đã được huy động đến hiện trường.

Nguồn tin từ báo Pháp Luật, sau khi tìm kiếm, đến 18g tối ngày 15/10 đã phát hiện và đưa lên thi thể của công nhân Bùi Quang Trình (ngụ Phú Thọ).

Ba công nhân còn lại gồm Huỳnh Tấn Phước (ngụ TP Phan Thiết); Nguyễn Văn Trung (Bình Định) và Nguyễn Văn Nam (thị xã La Gi) vẫn chưa tìm thấy.

Sập mỏ titan ở Bình Thuận: 1 công nhân chết, 3 người còn lại vẫn chưa tìm thấy - Ảnh 1
Sập mỏ titan ở Bình Thuận - Ảnh: Pháp Luật

Ngay trong đêm, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có mặt tại hiện trường.

Trước đó vào năm 2016, tại mỏ Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường từng xảy ra sự cố vỡ bờ moong khai thác khiến hàng chục ngàn m3 cát tràn xuống đường, may mắn không thiệt hại tài sản.

Sau sự cố trên, Bộ TN&MT đã đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác ba tháng.

Mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên – môi trường cấp giấy phép khai thác từ tháng 4-2015, với diện tích 515,5 ha, kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Thời gian khai thác là 23 năm.

Sáng nay, thi thể công nhân Bùi Quang Trình đã được đưa về Trung tâm Gíam định pháp y Bình Thuận chờ người thân từ Phú Thọ vào bàn giao lo hậu sự.

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