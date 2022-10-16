Thấy nhóm người ngồi nhậu gây ồn ào, Tôn Thất Hải cự cãi rồi đâm chết một người trong bàn nhậu.

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Tôn Thất Hải (49 tuổi, ngụ phường 7, Quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Nguồn tin từ báo Dân Việt, vào hơn 18 giờ ngày 14/10, anh Triệu Quốc Tuấn (SN 2001, ngụ tỉnh Phú Yên) đang nhậu với 3 người bạn tại bàn trước phòng trọ M.H. (xã Long Phước, huyện Long Thành).

Đối tượng giết người ở phòng trọ Đồng Nai - Ảnh: Dân Việt

Trong lúc ăn nhậu, những nhóm này khá ồn ào nên Tôn Thất Hải đã cự cãi với anh Tuấn. Hai bên sau đó cãi vã qua lại ngày càng lớn tiếng.

Tức giận, Tôn Thất Hải cầm 1 con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 22cm) đâm một nhát vào phía sau lưng anh Tuấn, làm anh Tuấn gục xuống đất. Anh Tuấn ngay lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Riêng Tôn Thất Hải bị người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

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