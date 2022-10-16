Đồng Nai: Đâm chết người ở phòng trọ vì ăn nhậu gây ồn ào

Xã hội 16/10/2022 08:11

Thấy nhóm người ngồi nhậu gây ồn ào, Tôn Thất Hải cự cãi rồi đâm chết một người trong bàn nhậu.

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Tôn Thất Hải (49 tuổi, ngụ phường 7, Quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Nguồn tin từ báo Dân Việt, vào hơn 18 giờ ngày 14/10, anh Triệu Quốc Tuấn (SN 2001, ngụ tỉnh Phú Yên) đang nhậu với 3 người bạn tại bàn trước phòng trọ M.H. (xã Long Phước, huyện Long Thành).

Đồng Nai: Đâm chết người ở phòng trọ vì ăn nhậu gây ồn ào - Ảnh 1
Đối tượng giết người ở phòng trọ Đồng Nai - Ảnh: Dân Việt

Trong lúc ăn nhậu, những nhóm này khá ồn ào nên Tôn Thất Hải đã cự cãi với anh Tuấn. Hai bên sau đó cãi vã qua lại ngày càng lớn tiếng.

Tức giận, Tôn Thất Hải cầm 1 con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 22cm) đâm một nhát vào phía sau lưng anh Tuấn, làm anh Tuấn gục xuống đất. Anh Tuấn ngay lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Riêng Tôn Thất Hải bị người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

Vụ hỗn chiến đâm 2 người chết ở Bình Dương: Lời khai ban đầu của kẻ cầm dao đâm chết người

Vụ hỗn chiến đâm 2 người chết ở Bình Dương: Lời khai ban đầu của kẻ cầm dao đâm chết người

Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương lấy lời khai các đối tượng để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đâm chết người ở Đồng Nai đâm chết người vì nhậu ồn ào đâm chết người ở phòng trọ

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 56 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?