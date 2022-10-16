Theo Công an thị xã Tân Uyên, nạn nhân được xác định là Phan Gia Huy (sinh năm 2002, thường trú tại Tân Uyên, Bình Dương) và Nguyễn Hùng Lý (sinh năm 2004, thường trú tại Thuận An, Bình Dương).

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương lấy lời khai các đối tượng để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Một nhóm 7 đối tượng gồm: Lê Văn Mến (sinh năm 1993), Lê Văn Nhớ (sinh năm 1997), Lê Văn Thương (sinh năm 1995, cùng quê Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (sinh năm 2001, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Nhanh (sinh năm 1989, quê Trà Vinh, Lâm Thị Kiều (sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang). Tất cả đang ở tại Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương và đối tượng tên Hoàng.

Một nhóm khác 10 đối tượng gồm: Nguyễn Hùng Lý (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú Thuận An, Bình Dương), Trương Kim Tài (sinh năm 2003), Nguyễn Tài Lộc (sinh năm 2006), Phan Gia Huy (sinh năm 2002, thường trú tại Tân Uyên, Bình Dương), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 2000), Thái Anh Kiệt (sinh năm 2004, cùng hộ khẩu thường trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Nguyễn Quốc Anh Tài (sinh năm 2002, quê Quảng Bình), Nguyễn Trọng Tín (sinh năm 2003 quê Kiên Giang), Hoàng Bảo Hùng (cư trú tại quận 9, TP.HCM) và đối tượng tên Khanh.

Nguồn tin từ báo Pháp Luật, theo lời khai của Thương, không phải chỉ nhậu vào mới “hăng máu” như vậy, mà khi đi làm nếu ai đó nói “xóc” thì chỉ nhịn một đến hai lần, đến lần thứ ba là đánh. Thương còn cho biết con dao tự chế dùng để đâm chết hai người luôn đem theo trong người.

Sau khi đâm chết hai người, chính Thương cũng là người dùng gậy và chai bia đánh nhiều nhát vào đầu một nạn nhân khi người này đã nằm bất tỉnh.

Sau khi gây án Thương bỏ trốn lên thị xã Chơn Thành (Bình Phước), khi quay trở lại Bình Dương thì bị bắt.

Đối tượng Thương tại cơ quan công an - Ảnh: Lao Động

Được biết, tối 14/10 Thương cùng anh em và một số người bạn nhậu tại một quán nhậu nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Thời điểm này, bàn bên cạnh cũng có nhóm của Lý, Lộc cùng một số người bạn đang nhậu. Khi đang nhậu, Lộc nói chuyện lớn nên hai nhóm xảy ra cãi nhau. Được mọi người can ngăn nên hai nhóm tiếp tục quay lại nhậu.

Tuy nhiên, Lộc vẫn bực tức nên đã gọi điện cho bạn đến để đánh nhóm của thương, trong nhóm bạn đến hỗ trợ Lộc có Huy.

Khoảng hơn 21 giờ, khi đến quán nhậu, hai nhóm dùng tuýp sắt, gạch đá, bàn ghế lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, Thương dùng dao đâm 5 nhát vào người Huy, đâm hai nhát vào người Lý khiến hai thanh niên này gục tại chỗ.

Thời điểm này, Nhanh là người chung nhóm với Thương nhưng do đêm tối và Thương đã say nên không nhìn rõ mặt nên đã dùng dao đâm chính bạn mình 3 nhát vào người.

Nhanh bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.