Vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương: Đã xác định được danh tính các nạn nhân

Xã hội 14/10/2022 08:42

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân trong vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và tiếp tục làm rõ vụ việc. Danh tính các nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 18 giờ 15 ngày 13/10, ô tô 7 chỗ BS 67A - 068.67 (trên xe có 4 người) lưu thông hướng dốc Lê Đại Hành đến bùng binh Trần Quốc Toản - Lê Đại Hành thì bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) khiến 2 người tử vong, 2 người khác may mắn thoát chết.

Vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương: Đã xác định được danh tính các nạn nhân - Ảnh 1
Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người thiệt mạng, 2 người may mắn thoát chết - Ảnh: VTV

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Lạt cấp tốc triển khai lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân. Xuồng, xe cẩu và thợ lặn được huy động tìm kiếm 2 nạn nhân giữa thời tiết mưa và lạnh.

Dù thời tiết ở TP.Đà Lạt đang có mưa, gió lớn, nhiệt độ xuống thấp nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung quanh hồ Xuân Hương để theo dõi công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương: Đã xác định được danh tính các nạn nhân - Ảnh 2
Người dân hiếu kỳ tập trung quanh hồ Xuân Hương để theo dõi công tác tìm kiếm, cứu hộ - Ảnh: Thanh Niên

Lực lượng Công an đã phong tỏa khu vực liên quan, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ công tác cứu hộ. Lãnh đạo nhiều cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 20 giờ 15 ngày 13/10, ô tô đã được cẩu lên bờ. Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra và xử lý vụ ô tô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong.

Vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương: Đã xác định được danh tính các nạn nhân - Ảnh 3
Ô tô được cẩu lên bờ - Ảnh: VTV

Nguồn tin từ VTV, cơ quan chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và tiếp tục làm rõ vụ việc. Danh tính các nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Cụ thể:

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 67A - 068.67 do ông Phạm Hồng Hải (50 tuổi, quê Long Xuyên, An Giang) điều khiển lưu thông theo hướng từ đèo Prenn về trung tâm thành phố Đà Lạt. Khi xe đi đến đường Trần Quốc Toản, đoạn bùng binh cầu ông Đạo thì bất ngờ bị mất lái, lao xuống hồ Xuân Hương và nhanh chóng chìm sâu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài tài xế Hải, trong xe còn có ông Nguyễn Viết Thắng (50 tuổi, người thuê ông Hải lái xe chở từ An Giang lên Đà Lạt) và vợ là Nguyễn Thị Điểm (53 tuổi) cùng anh Thái Chí Nhẫn (khoảng 30 tuổi). Sau khi xe rơi xuống hồ, vợ chồng ông Thắng đã mở cửa sau của xe, bơi được vào bờ. Riêng ông Hải và anh Nhẫn cùng chiếc xe chìm xuống lòng hồ Xuân Hương, cách bờ hồ hơn 10 m.

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