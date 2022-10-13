Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Hoãn phiên xét xử phúc thẩm đến ngày 2/11

Thông tin trên được ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết chiều 13/10. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), Cao Thị Cúc (sinh năm 1960) và Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998).

Nguồn tin từ báo Pháp Luật, vụ “Tịnh thất Bồng Lai” dự kiến sẽ được TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 14/10. Tuy nhiên, do luật sư của phía bị hại và bị cáo đã có đề nghị xin hoãn đến ngày 2/11 và đã được TAND tỉnh chấp thuận.

Trong đó, ông Vân kháng cáo cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách đến thăm. Bị cáo không biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu tu tập, không lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có đơn kháng cáo của cả sáu bị cáo.

Bị cáo Lê Tùng Vân - Ảnh: Báo Lao Động

Bị cáo cũng cho rằng không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Bị cáo cho rằng mình là nạn nhân bị vu khống làm nhục trong thời gian dài…

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm lần này ông Dương Ngọc Thành. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo, gồm: Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh (Đoàn Luật sư TP.HCM). Đại diện VKS là ông Bùi Văn Phước và bà Mai Thị Phương Thảo.

Để phục vụ phiên xét xử, tòa triệu tập các nhân chứng, bị hại có liên quan gồm: ông Nguyễn Sơn (Trưởng Công an huyện Đức Hòa); ông Trương Ngọc Toàn (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An); ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ, TP.HCM).

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20 và 21/7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo khác, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Toà sơ thẩm cáo buộc, nhóm người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” do ông Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ),…

Phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh Thất Bồng Lai sẽ bị hoãn lại đến 2/11 - Ảnh: Báo Pháp Luật

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội, cụ thể là 2 kênh Youtube mà toà cho rằng, do nhóm người “Tịnh thất Bồng Lai” lập ra, quản lý và sử dụng. Sau đó, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Trong vụ án này có thêm một bị can là bà Lê Thu Vân (65 tuổi) cũng bị khởi tố với tội danh nói trên. Tuy nhiên, bà Lê Thu Vân bỏ đi khỏi địa phương và đã đầu thú. Nhóm luật sư của những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có đơn gửi Công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra bị can đối với bà Vân, vì bà bị bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên mới đây, Công an tỉnh Long An cho rằng, chưa có cơ sở xem xét khi bị can Lê Thu Vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang điều tra về hành vi “lừa đảo” xảy ra tại ”Tịnh thất Bồng Lai”.

Cụ thể, Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Để phục vụ việc xác minh các đơn tố giác, tổ công tác Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giám định ADN đối với 27/28 người có liên quan tại “Tịnh thất Bồng Lai”, trong đó có 6 người đang bị tạm giam trong vụ án trên.

Toàn bộ mẫu lấy được, Công an tỉnh Long An đã gửi đến Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TPHCM để trưng cầu giám định.