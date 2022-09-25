Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Lấy mẫu giám định ADN 28 người để phục vụ điều tra

Để tiến hành các bước điều tra làm rõ tin báo tố giác về “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 24/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Tùng Vân và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (nơi đây được Lê Tùng Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

“Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất. Theo đó, có 23 người đang sống tại đó đã được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em (lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi)”, thông tin cho biết.

Trong ngày 24/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật, đại diện Cơ quan an ninh điều tra Công an Long An cho biết, thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở “Tịnh thất bồng lai” không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống tại đây.

Lê Tùng Vân và những người lớn ở “Tịnh thất bồng lai” đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Pháp Luật

Tin báo tố giác cho rằng, Lê Tùng Vân và những người lớn ở “Tịnh thất bồng lai” đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, trong năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo, một số người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai" đã thực hiện 3 hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm, từ tháng 1 đến tháng 5/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân và 5 đối tượng khác cùng sống tại “Tịnh thất Bồng Lai" về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Các đối tượng gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi); Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi); Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi); Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Các bị cáo ở "Tịnh thất Bồng Lai" tại phiên tòa ra xét xử - Ảnh: Lao Động

Thời gian đầu, vụ án được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa thụ lý điều tra. Tuy nhiên, sau đó xác định Công an huyện Đức Hòa cũng là bị hại trong vụ án này. Theo đó, vụ án được chuyển về Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Viện KSND đã ra cáo trạng truy tố 6 bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo khác gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Hiện tại cả 6 bị cáo đã làm đơn lên TAND tỉnh Long An kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Đối với tin báo tố cáo về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại căn nhà của bị án Cao Thị Cúc (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An), thời gian qua, Cơ quan CSĐT đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết.

Sau khi có thêm các hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn, cơ quan an ninh điều tra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại “ Tịnh thất bồng lai”.

Riêng tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi “loạn luân”, cơ quan an ninh điều tra chưa phục hồi điều tra.