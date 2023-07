Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó Lê Thu Vân (SN 1957, quê Cần Thơ) bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/7, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư tư vấn hướng dẫn ra đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã cử tổ công tác đến TP Hồ Chí Minh tiếp nhận bị can

Theo đó, khoảng 22h ngày 27/7, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” để nhờ tư vấn và hướng dẫn ra Công an đầu thú. Phía luật sư đã liên hệ với phía Công an phường để được hướng dẫn. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bị bệnh hiểm nghèo nên đến sáng 28/7, Lê Thu Vân mới đến Công an trình diện. Việc tiếp nhận bị can Lê Thu Vân ra đầu thú có bố trí cả nhân viên y tế và xe cấp cứu, tránh trường hợp bệnh tình bị can Lê Thu Vân trở nặng.