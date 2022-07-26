Năm 2020 và 2021, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo một số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu nhiều hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 26/7, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tố giác về hành vi Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh thất Bồng Lai.

Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), bà Lê Thu Vân cùng một số người khác sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đăng tải các clip lên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TPHCM).

Mở rộng điều tra, ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Thu Vân cùng tội danh với ông Lê Tùng Vân.

Thời điểm bị khởi tố, bà Lê Thu Vân "mất tích" nên cơ quan điều tra chưa thực hiện các thủ tụng tố tụng. Do đó, ngày 1/6, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của bà Vân khỏi vụ án để tiếp tục điều tra.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thu Vân. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được bị can Vân sẽ xử lý sau.

Tạm đình chỉ nội dung tố giác "loạn luân" và "lừa đảo", nguyên nhân vì sao?

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, do nhận nhiều đơn thư tố giác ở nhiều hành vi hình sự và các hành vi đó diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, có tính chất rất phức tạp, liên quan đến tôn giáo, chức sắc trong Phật giáo, khoa học về di truyền... nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long đã rất thận trọng và tách ra thành các nội dung khác nhau để điều tra.

Theo kế hoạch, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An và các cơ quan tố tụng khác tập trung điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai trước.

"Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang chờ thêm một số kết quả về xét nghiệm, phân tích gen di truyền học từ cơ quan chuyên môn về y tế. Khi có kết quả khẳng định đúng như nội dung tố giác, kết hợp với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra tiếp tục và chuyển tiếp giai đoạn điều tra. Trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự hiện hành" - dẫn tin từ báo Thanh Niên.

Các bị cáo khác liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo nguồn tin từ VTC News, vào tối ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm 6 bị cáo: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Tòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Các bị cáo: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù. Thời gian thi hành án của các bị cáo tính từ ngày 5/1/2022.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.