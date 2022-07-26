Truy nã một đối tượng liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, tạm đình chỉ nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo'

Xã hội 26/07/2022 19:48

Cơ quan chức năng tỉnh Long An ngày 26/7 cho biết, đơn vị đang tạm đình chỉ tiếp nhận tin báo tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân về 2 hành vi 'loạn luân' và 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại Tịnh thất Bồng Lai.

Truy nã 1 đối tượng liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 26/7, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tố giác về hành vi Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh thất Bồng Lai.

Năm 2020 và 2021, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo một số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu nhiều hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã một đối tượng liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, tạm đình chỉ nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' - Ảnh 1
Bị cáo Lê Tùng Vân - Ảnh: Dân Trí

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), bà Lê Thu Vân cùng một số người khác sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đăng tải các clip lên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TPHCM).

Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra, ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Thu Vân cùng tội danh với ông Lê Tùng Vân.

Thời điểm bị khởi tố, bà Lê Thu Vân "mất tích" nên cơ quan điều tra chưa thực hiện các thủ tụng tố tụng. Do đó, ngày 1/6, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của bà Vân khỏi vụ án để tiếp tục điều tra.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thu Vân. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được bị can Vân sẽ xử lý sau.

Tạm đình chỉ nội dung tố giác "loạn luân" và "lừa đảo", nguyên nhân vì sao?

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, do nhận nhiều đơn thư tố giác ở nhiều hành vi hình sự và các hành vi đó diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, có tính chất rất phức tạp, liên quan đến tôn giáo, chức sắc trong Phật giáo, khoa học về di truyền... nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long đã rất thận trọng và tách ra thành các nội dung khác nhau để điều tra.

Theo kế hoạch, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An và các cơ quan tố tụng khác tập trung điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai trước.

"Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang chờ thêm một số kết quả về xét nghiệm, phân tích gen di truyền học từ cơ quan chuyên môn về y tế. Khi có kết quả khẳng định đúng như nội dung tố giác, kết hợp với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra tiếp tục và chuyển tiếp giai đoạn điều tra. Trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự hiện hành" - dẫn tin từ báo Thanh Niên.

Truy nã một đối tượng liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, tạm đình chỉ nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo' - Ảnh 2
Các bị cáo khác liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo nguồn tin từ VTC News, vào tối ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm 6 bị cáo: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Tòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. 

Các bị cáo: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù. Thời gian thi hành án của các bị cáo tính từ ngày 5/1/2022.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài”

Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài”

Vào chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm tại "Tịnh thất bồng lai" tiếp tục diễn ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tịnh thất bồng lai ông Lê Tùng Vân các bị cáo của tịnh thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?