Xét xử vụ “Tịnh thất Bồng Lai” ngày thứ 2: Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị mức phạt 4,5 - 5,5 năm tù

Trong 6 bị cáo trong vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị đề nghị mức tù cao nhất.

Theo báo Dân Việt đưa tin, sáng 21/7, phiên xét xử ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và các bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai gồm bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương tiếp tục được diễn ra. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân không thể đến tham dự phiên tòa do sức khỏe yếu và mất thể lực sau phiên tòa hôm qua.

Đồng thời, luật sư bị cáo cho biết, chiều hôm qua, khi kết thúc phiên xử, 2 luật sư bào chữa cho các bị cáo đã bị hành hung bên ngoài phòng xử án, khi đang bắt xe về. Sự việc đã được báo cáo cho Công an huyện Đức Hòa. Hiện, hai luật sư đang được giám định, khi đủ yếu tố, các luật sư sẽ đề nghị Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án. Ngoài ra, một phóng viên cũng bị hành hung, bị thương tích nhẹ trong vụ việc chiều qua. Do vậy, phía luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên xét xử ngày 20/7 - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin của báo Người Lao động, sau khi nghị án, chủ tọa cho rằng bào chữa cho các bị cáo có 5 luật sư và sự vắng mặt của 2 luật sư không ảnh hưởng đến phiên tòa. Còn bị cáo Lê Tùng Vân đã có mặt tại phiên tòa diễn ra ngày hôm qua nên hôm nay vắng mặt cũng không ảnh hưởng. Theo đó, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử, không đồng ý với đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư.

Đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" vì đã thể hiện khách quan, chính xác vụ việc. Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương bị cùng đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

