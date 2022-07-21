Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày thứ 2: Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại tòa, nguyên nhân vì sao?

6 bị cáo của vụ án gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, theo VTC News, sáng ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục xét xử 6 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

Ngoài ra, sau khi kết phúc phiên tòa chiều tối hôm qua, 2 luật sư là đồng nghiệp của ông bị 1 đối tượng tấn công gây thương tích. 1 phóng viên bị đánh sái quai hàm và đã trình báo trình báo Công an Huyện Đức Hòa nên đề nghị HĐXX dừng phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cho biết, do sức khỏe yếu nên bị cáo không đến tòa hôm nay.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo vụ việc liên quan 2 luật sư không ảnh hưởng đến việc dừng phiên tòa, bị cáo có thể tự bào chữa. Hơn nữa, sự vắng mặt của Lê Tùng Vân cũng không ảnh hưởng do đã xét xử và làm rõ ở phiên tòa trước. Do đó, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử.

Theo Zing News, trong phần tranh luận, đại diện VKS nêu cho rằng các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đã bàn bạc, dàn dựng, đăng tải các clip lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự Công an huyện Đức Hòa và nhiều tổ chức, cá nhân.

Với nhận định này, đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt bị Lê Tùng Vân 4,5-5,5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị đề nghị 4-4,5 năm tù

Còn Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc bị đề nghị 3-3,5 năm năm tù.

Ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc là chủ mưu - Ảnh: Zing News

Cũng thông tin về vụ việc, theo Dân Trí, cả 6 bị cáo đều bị xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, bị cáo Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) lập các tài khoản YouTube: "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official". Cả nhóm đã lên kế hoạch, dàn dựng, quay phim, diễn xuất và đăng tải các bài viết xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ và Công an huyện Đức Hòa...

Tại ngày xử án đầu tiên, các bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc tội không đúng. - Ảnh: Dân Trí

Trong ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đều phủ nhận cáo buộc trên. Một số bị cáo cho rằng bị ép cung, bị đe dọa nhưng Công an huyện Đức Hòa khẳng định không có tình trạng trên. Toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên đều được ghi lại trong các clip và đăng tải trên mạng xã hội...

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.