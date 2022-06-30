Trong vụ án xảy ra tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai", có 6 bị cáo gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Các bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân".

Theo VOV đưa tin, sáng nay (30/6), dự kiến TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". Để phục vụ việc xét xử, HĐXX triệu tập 16 nhân chứng, trong đó có 8 cán bộ Công an huyện Đức Hòa; Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa là đại diện bị hại. Đại diện bị hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An là ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Thích Minh Thiện - trụ trì Chùa Thiên Châu).

Tòa cũng triệu tập 8 cá nhân với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho 6 bị cáo. Ngoài ra, phiên tòa cũng triệu tập đại diện Tổ giám định tư pháp của Sở Thông tin Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã giám định vật chứng trong vụ án.

Trong vụ án tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai", bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) có vai trò chủ mưu - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin của báo Tiền Phong, trước khi bị xét xử, bị can Lê Tùng Vân đã tham dự các buổi lấy cung của cơ quan điều tra. Trong các buổi này, bị can Vân thừa nhận đã chỉ đạo cho Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tạo tài khoản Youtube để đăng tải những video clip với nội dung mà “Thiền am” dàn dựng quay phim nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, biết đến hoạt động của nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Năm 2021, bị can Vân chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên biên soạn nội dung phim hài kịch và quay thành video clip, sau đó trình chiếu để bị can trực tiếp duyệt rồi cho phép đăng lên tài khoản Youtube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” vào ngày 22/8/2021, với tên gọi “Phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021: Vùng đất Huyền bí - 5 Chú tiểu thách thức danh hài”. Trong video clip, bị can Vân tham gia diễn xuất trong vai “Phật Hồng học văn du”... có nói “... đạo Phật chỉ khuyên người ta đừng làm ác và nếu người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó...”.

Bị can Vân còn khai nhận với Cơ quan điều tra rằng, trong video clip “Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người” được đăng tải ngày 11/12/2020 trên “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” là do Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên thực hiện việc quay và đăng tải. Nội dung thông báo trong video clip là do luật sư Lê Ngọc Luân (Công ty Luật TNHH Chìa Khóa Vàng - GOLD KEY) biên soạn. Sau khi quay xong, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên trình cho bị can Vân xem để kiểm tra thống nhất nội dung và cho phép đăng tải.

Ngoài ra, bị can Lê Tùng Vân còn khai có tham gia trực tiếp trong clip 5 Chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” Ngày mùng 1 Tết; khai nhận từng có lời nói trước những người sống tại “Thiền am” với nội dung “... Thích Nhật Từ không giữ sĩ diện...”, trong số những người nghe, có bị can Hoàn Nguyên...

Thời điểm cảnh sát khám xét hộ bà Cúc, nơi đặt “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của các tổ chức...

Năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) do bị cáo Cúc làm chủ hộ. Ông Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.Cáo trạng dẫn kết luận điều tra nêu rằng, ông Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng nhiều hoạt động, hành động tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Có 5 video clip và 1 bài viết trên mạng xã hội Facebook và Youtube của các bị can được cơ quan chức năng phân tích, giám định và xác định là hành vi vi phạm có tổ chức.

Ngoài 6 bị can trên, bị can Lê Thu Vân (sinh năm 1957) cũng bị khởi tố nhưng đã rời khỏi nơi cư trú và chưa tìm được nên đã có quyết định tách ra thành một vụ án hình sự khác; khi nào bắt được sẽ xử lý sau.