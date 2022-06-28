Cận kề ngày ra hầu tòa, kênh YouTube Tịnh thất Bồng Lai có động thái bất ngờ gây xôn xao dư luận!

Xã hội 28/06/2022 08:55

Những động thái mới trên trang Youtube của "5 chú tiểu - Thiền Am bên bờ vũ trụ" thu hút nhiều sự chú ý.

Thời gian qua, Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) là cái tên gây rất nhiều sự chú ý, bàn tán xôn xao. Theo Zingnews đưa tin, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 30/6 tới đây về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, dư luận từng dành rất nhiều sự yêu thương mến mộ đến những chú tiểu sống tại đây sau khi xem chương trình Thách Thức Danh Hài. Sau chương trình, Tịnh thất bồng lai còn tap lập một kênh YouTube riêng có tên “5 Chú Tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” (trước đó 5 Chú Tiểu - Tịnh Thất Bồng Lai) để chia sẻ nhiều clip về cuộc sống của các em nhỏ.

Cận kề ngày ra hầu tòa, kênh YouTube Tịnh thất Bồng Lai có động thái bất ngờ gây xôn xao dư luận! - Ảnh 1
6 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai sẽ ra hầu tòa vào ngày 30/6 tới đây - Ảnh: Zingnews

Bất ngờ thay, sau khi các "đạo diễn" của những đoạn clip bị bắt tạm giam thì kênh YouTube này vẫn đang hoạt động bình thường với tần suất đăng tải video đều đặn như trước. Đặc biệt, mới đây nhất, trên kênh Youtube còn đăng tải tiêu đề clip công khai nhắc tới các bị can sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai là "Sắp được gặp các 'thầy'", "Các bé cùng nhau cùng nhau cho các thầy mau về" hay "Các thầy bị bắt, giải cứu nỗi buồn cho đệ tử". Những động thái này đã gây thêm không ít sự chú ý, đặc biệt là vào thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa là đến phiên tòa xét xử.

Cận kề ngày ra hầu tòa, kênh YouTube Tịnh thất Bồng Lai có động thái bất ngờ gây xôn xao dư luận! - Ảnh 2
Cận kề ngày ra hầu tòa, kênh YouTube Tịnh thất Bồng Lai có động thái bất ngờ gây xôn xao dư luận! - Ảnh 3
Cận kề ngày ra hầu tòa, kênh YouTube Tịnh thất Bồng Lai có động thái bất ngờ gây xôn xao dư luận! - Ảnh 4
Gần đây, trên trang Youtube của "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" liên tiếp đăng tải clip với tiêu đề công khai nhắc đến các "thầy" - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo thông tin của Zingnews, phiên tòa sẽ xét xử  vào ngày 30/6 tới đây sẽ có 6 bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) – cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lê Tùng Vân, các bị can cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích, giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức, vi phạm khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự.

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân cùng các đệ tử mạo danh tu hành ở Tịnh thất bồng lai để trục lợi như thế nào?

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân cùng các đệ tử mạo danh tu hành ở Tịnh thất bồng lai để trục lợi như thế nào?

Ông Lê Tùng Vân - chủ Tịnh thất bồng lai được xác định cầm đầu một nhóm người mạo danh tu hành chuyên nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tự dàn dựng video clip để kêu gọi quyên góp tiền bạc, vật chất.

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