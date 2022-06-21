Thời gian dự kiến diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai?

Xã hội 21/06/2022 08:13

Đại diện TAND huyện Đức Hòa xác nhận, mọi thủ tục liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai đã hoàn tất, luật sư bào chữa đã nhận cáo trạng để tham gia khi phiên tòa chính thức xét xử sơ thẩm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 20/6, TAND tỉnh Long An cho biết, TAND H. Đức Hòa vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" theo Điều 311 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) đối với 6 bị cáo cùng ngụ tại ngôi nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H. Đức Hòa - nơi được bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 8 giờ ngày 30/6.

6 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) cùng tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân".

Thời gian dự kiến diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai? - Ảnh 1
Dự kiến ngày 30/6/2022 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra tại TAND huyện Đức Hòa - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của báo Dân Việt, TAND huyện Đức Hòa nhận định, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai sẽ có rất đông người đến tham dự. Chính vì vậy, Công an huyện Đức Hòa chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian xét xử đến khi tuyên án.

Trước đó, ngày 10/6, TAND huyện Đức Hòa đã nhận bản cáo trạng của VKS tỉnh Long An truy tố 6 bị can để xét xử theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/2, VKSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan này cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan An ninh tỉnh điều tra thụ lý và khởi tố thêm 2 bị can cùng hành vi trên.

Vụ ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Chưa chấp nhận gia hạn tạm trú đối với bị can Lê Tùng Vân

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Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chưa chấp nhận việc gia hạn tạm trú tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị can Lê Tùng Vân.

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