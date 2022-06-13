Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Xã hội 13/06/2022 16:23

Hiện tại, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị phiên xét xử sơ thẩm vụ án tại Tịnh thất Bồng lai.

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngày 13/6, ông Trần Quốc Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An chia sẻ trên Dân Việt, cho biết TAND huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" của 6 bị can xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 10/6.

Đồng thời, TAND cũng đang phân công thẩm phán nghiên cứu, nếu đủ cơ sở sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất. Theo dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2022.

Theo đó, 6 bị can bị truy tố tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" gồm: Lê Tùng Vân ( 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). 

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 người ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1
Bị can Lê Tùng Vân, người đứng đầu chỉ đạo các sai phạm diễn ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Dân Việt

 

Theo khoản 2 Điều 331, Bộ luật hình sự khung hình phạt sẽ là từ 2 - 7 năm tù, trong khi đó mức án hình sự đối với TAND cấp huyện xét xử khung hình phạt đối với bị cáo đến 10 năm tù giam. Vì vậy, việc chuyển về TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm là phù hợp. 

Trước đó, Dân Trí cho biết vào tháng 1/2022 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Cuối tháng 2/2022, VKSND huyện Đức Hòa đã quyết định chuyển vụ án này lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, 2 bị can Cao Thị Cúc và Lê Thanh Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện tại, công an vẫn đang truy tìm bị can thứ 7 liên quan Tịnh thất Bồng Lai là bà Lê Thu Vân. Theo hồ sơ, bà Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Dựa trên lý lịch, bà Lê Thu Vân chính là mẹ ruột của 3 bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên. Bị can Lê Thanh Trùng Dương chính là con của bị can Cao Thị Cúc và lý lịch về người cha cũng "chưa rõ".

Bà Lê Thu Vân bị khởi tố ngày 10/5/2022, cùng ngày với với bà Cao Thị Cúc. Tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can này đã đi đâu. 

Bà Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM).

Vì một vài lí do, Công an tỉnh Long An cũng đã tách riêng vụ án bà Lê Thu Vân để điều tra xử lý. Hiện tại, cơ quan này vẫn đang truy tìm bị can Lê Thu Vân để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên chưa ra lệnh truy nã.

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