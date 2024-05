Vụ việc xảy ra khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Thông tin từ Báo Bảo vệ pháp luật, ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Vân Đồn đang điều tra vụ Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại xã Bình Dân.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 18/4/2024, sau khi đi ăn sáng về, Trần Văn Can đi xe mô tô qua đoạn đường liên thôn thuộc thôn Đồng Cống, xã Bình Dân thì thấy anh T.V.S (SN 1979, trú tại thôn Đồng Cống) cùng vợ và chị gái, em gái đang cuốc đất trồng keo. Can dừng lại hỏi chuyện, lời qua tiếng lại cãi cự vì mấy cây rừng trồng vào phần đất của mình, Can đã dùng cây tre nhặt được gần đó đánh vào phần phía sau bên trái cổ của làm anh S ngã ra đất.

Thấy anh S bị ngã, Can liền vứt cây tre xuống và đỡ anh S dậy nhưng anh S đã bất tỉnh. Sau đó, vợ và chị, em gái của anh S chạy xuống cùng Can gọi mọi người đến đưa anh S tới Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để cấp cứu. Sau khi chụp chiếu, sơ cứu, anh S được chẩn đoán là bị xuất huyết não, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị tiếp. Khoảng 7h ngày 20/4/2024, anh S tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, ngay sau đó, Trần Văn Can đến Công an huyện Vân Đồn đầu thú, khai nhận về hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

