7 địa điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới, Việt Nam cũng nằm trong số đó

Tham Luang Nang Non, Thái Lan

Trong 18 ngày năm 2018, Tham Luang Nang Non, ở miền bắc Thái Lan, đã trở thành hang động nổi tiếng nhất thế giới.

Sau một trận mưa lớn, 12 thành viên của đội bóng đá trẻ Wild Boars và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt sâu bên trong một hang động ngầm, hang động này nhanh chóng bị ngập úng, khiến tất cả đều mắc kẹt.

Một nỗ lực quốc tế có sự tham gia của các thợ lặn, kỹ sư và tình nguyện viên đã dẫn đến việc giải cứu họ khỏi một mỏm đá cách cửa hang 4km (2,5 dặm).

Ngày nay, Tham Luang thu hút những người đam mê khám phá địa điểm nổi tiếng này.

Thái Lan bắt đầu chuyến tham quan hang động có hướng dẫn mới 5 năm sau cuộc giải cứu đội bóng đá

Buồng số 3, sâu 800 mét bên trong, được sử dụng làm trung tâm điều phối và lưu trữ bình oxy, dây thừng và cáp liên lạc.

Khu vực này hiện đang mở cửa cho các chuyến tham quan theo nhóm do các quan chức lâm nghiệp và hướng dẫn viên địa phương điều hành.

Các chuyến du ngoạn kéo dài khoảng ba giờ và mặc dù không nguy hiểm nhưng du khách cần phải di chuyển một số lối đi hẹp theo một hàng.

Hầm mộ Paris, Pháp

Là sự kết hợp giữa siêu thực và rùng rợn, Hầm mộ Paris là một nghĩa trang ma quái dưới lòng đất chứa hài cốt hàng thế kỷ của ít nhất 6 triệu người dân Paris. (Đây là nơi duy nhất ở thủ đô thu hút khách du lịch của Pháp, nơi bạn sẽ rất vui vì có rất nhiều người khác ở xung quanh.

Ban đầu được xây dựng trên một mạng lưới các mỏ đá vôi cũ, mê cung đường hầm dưới lòng đất được thành lập vào cuối thế kỷ 18 để chứa hài cốt của người dân Paris vì nghĩa trang địa phương không đủ chỗ.

Ngày nay chúng vẫn còn đó, được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng: hộp sọ ở một khu vực, xương đùi và xương chậu ở một khu vực khác – các nhà khoa học vẫn chưa biết cái nào đi với cái nào.

Được mô tả như một kho xương người, hài cốt kỳ lạ là một điểm tham quan nổi tiếng – các chuyến tham quan có hướng dẫn viên xuyên qua đoạn đường dài 1,6 km của ngôi nhà kinh hoàng dưới lòng đất kéo dài khoảng một giờ.

Hầm trú ẩn thời Chiến tranh Lạnh, Albania

Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Albania đã chuẩn bị cho những cuộc tấn công quân sự chưa từng xảy ra.

Lo sợ sự xâm lược từ cả các nước tư bản và cộng sản, nhà độc tài hoang tưởng Enver Hoxha đã biến quốc gia Balkan đang bị bao vây thành một trong những quốc gia được trang bị vũ khí mạnh nhất (và bị cô lập nhất) trên thế giới.

Công tác phòng thủ bao gồm việc xây dựng trên toàn quốc khoảng 175.000 công sự bằng bê tông và thép , một số đủ lớn để chứa quân đội hoặc toàn bộ dân làng. Tất nhiên, không có hầm trú ẩn nào chứng kiến ​​trận chiến nào cả.

Mục đích thực sự của họ là khiến người Albania sợ hãi trước các lực lượng nước ngoài và do đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà lãnh đạo hoang tưởng để đảm bảo an ninh và an toàn cho họ.

Nhiều hộp đựng thuốc quân sự đã bị bỏ hoang vào đầu những năm 1990; một số đã được tái sử dụng làm nơi lưu trữ, quán cà phê, bảo tàng và khách sạn.

Hang Sáo Sậy, Trung Quốc

Tình cờ gặp những người tị nạn Trung Quốc chạy trốn quân Nhật trong Thế chiến thứ hai, Hang Sáo Sậy, ở Quế Lâm, Quảng Tây, được đặt tên theo những loại cây mọc gần đó được sử dụng để chế tạo nhạc cụ truyền thống

Truyền thuyết kể rằng âm thanh du dương của gió thổi qua đám lau sậy đã truyền cảm hứng cho những người thổi sáo Trung Quốc cổ đại sáng tác nhạc.

Ngày nay, hang động đá vôi gần Quế Lâm mang đến một khung cảnh ngoạn mục với thạch nhũ, măng đá và cột đá. Những thành tạo được chiếu sáng nhân tạo này trông giống các đồ vật, động vật và sinh vật thần thoại, tạo nên một phòng trưng bày nghệ thuật trên đá dưới lòng đất.

Hang động có những dòng chữ bằng mực (thơ, truyện du ký) và các bằng chứng khác về sự hiện diện của con người có niên đại hơn 1.000 năm.

Đường hầm Malinta, Philippines

Nằm trên Đảo Corregidor, trong Vịnh Manila, khu phức hợp Đường hầm Malinta là một mạng lưới các lối đi nối liền dài 3.000 mét được Quân đội Hoa Kỳ xây dựng từ năm 1922 đến năm 1932.

Hầm chống bom và cơ sở lưu trữ là nơi đặt doanh trại và văn phòng, một trạm điện, hệ thống thông gió và sau đó trở thành bệnh viện 1.000 giường.

Trong Trận Corregidor năm 1942, đường hầm từng là trụ sở của Tướng Hoa Kỳ Douglas MacArthur và là trụ sở chính phủ của Khối thịnh vượng chung Philippines.

Vào thời kỳ cao điểm của hoạt động, hơn 4.000 người sống trong thành trì quân sự đầy hang động.

Ngày nay, các chuyến tham quan bằng xe điện và đi bộ rất phổ biến với du khách, trong khi màn trình diễn âm thanh và ánh sáng truyền tải chủ nghĩa anh hùng, sự gian khổ và nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Ở một nơi dễ dàng gắn liền với cái chết (hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản đã tự sát trong đường hầm), không có gì ngạc nhiên khi một số khách du lịch tuyên bố đã nghe thấy những tiếng la hét đẫm máu và thoáng thấy những bóng ma hiện ra.

Bảo tàng khai thác than quốc gia Anh, Vương quốc Anh

Bảo tàng Khai thác Than Quốc gia Anh trưng bày di sản của ngành công nghiệp ở Anh kể từ Cách mạng Công nghiệp vào thế kỷ 18.

Gần Overton, Tây Yorkshire, tại một trong những mỏ than lâu đời nhất nước này, những du khách lo lắng chen vào một chiếc thang máy ọp ẹp đưa họ đi sâu 140 mét (460 ft) dưới lòng đất.

Các cựu thợ mỏ đóng vai trò là người hướng dẫn, dệt nên những giai thoại cá nhân hài hước với những câu chuyện nghiệt ngã về điều kiện làm việc thời xưa.

Họ mô tả những rủi ro mà các thợ mỏ phải đối mặt, việc thiếu luật an toàn và tình trạng bóc lột lao động trẻ em tràn lan – cả gia đình thường làm việc cạnh nhau trên mỏ than.

Hướng dẫn viên của bạn cũng sẽ thảo luận về các triển lãm được trưng bày, bao gồm cả máy khai thác mỏ từ các thời kỳ trước.

Hang Sơn Đoòng, Việt Nam

Hang Sơn Đoòng, ở Việt Nam, hiện được công nhận là hang động lớn nhất thế giới, nhưng khi một nông dân địa phương Hồ Khanh vấp phải lối vào vào năm 1991, ông không hề biết tầm quan trọng của nó.

Âm thanh của dòng nước chảy xiết và những cơn gió mạnh ban đầu ngăn cản anh ta khám phá thêm và anh ta gặp khó khăn khi nhớ vị trí của hang động trong những lần ghé thăm tiếp theo.

Mãi đến năm 2008, ông mới khám phá lại nơi ở của nó và mời một nhóm thám hiểm hang động người Anh, những phép đo của họ xác nhận nó dài ít nhất 5km

Ngoài sông hồ ngầm, hệ sinh thái rừng rậm phát triển, hóa thạch 400 triệu năm tuổi và sự hình thành địa chất ngoạn mục, hang động còn là nơi sinh sống của các loài thực vật và động vật không có ở nơi nào khác trên Trái đất.

Chuyển nhanh sang năm 2018 và một nhóm nhà khảo cổ học người Anh khác tính toán rằng Hang Sơn Đoòng lớn hơn ít nhất một phần ba và sâu hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây.

Nguồn ảnh: South China Morning Post