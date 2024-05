Trong lúc đi làm nông, người dân đã phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy ở một ngôi nhà hoang

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Sáng 18/5, người dân đi làm nông nghiệp phát hiện một thi thể đang thời kỳ phân hủy trong căn nhà hoang kiểu trình tường của gia đình ông Chu Văn Tiệp, đã bỏ hoang hơn 2 năm nay ở thôn Nà U nên đã thông báo đến chính quyền và các ngành chức năng địa phương.

Ông Lý Quang Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác xác nhận thông tin đồng thời cho biết, các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, xử lý sự việc. Theo thông tin ban đầu, đến trưa 18/5 chưa xác định được danh tính; nạn nhân là nam giới, độ gần 40 tuổi.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, Lợi Bác là xã vùng 3 của huyện Lộc Bình, địa hình phần nhiều là đồi đất, giao thông đi lại khó khăn. Đồng bào ở xã đa phần là người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, an ninh trật tự xã hội khá ổn định nên việc phát hiện một xác chết trong nhà hoang đã làm nhiều người quan tâm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, người dân vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể đang phân hủy trong vườn thanh long: Ngày 13/5, Công an huyện Châu Thành phối hợp với tổ nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện tại vườn thanh long ở ấp 8 (gần bờ kênh 1), xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Khi chủ vườn thanh long đi thăm vườn thì hoảng hốt phát hiện ra thi thể người đàn ông đã tử vong, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, mặc áo thun màu xanh, quần ngắn màu tím, sọc ca-rô. Chủ vườn đã trình báo ngay với Công an.

