Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp ở Đà Nẵng, 2 thiếu niên đã vào Quảng Nam thuê nhà nghỉ trốn. Tại đây, cả hai đã bị bắt giữ cùng nhiều tang chứng

Theo thông tin từ báo Pháp Luật: Ngày 18-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) vừa phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) bắt giữ hai thiếu niên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16-5, sau khi nhận được thông tin về việc một số kẻ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hải Châu đang lẩn trốn phường Tân Thạnh, công an phường đã phân công nhiều trinh sát khẩn trương phối hợp cùng Công an quận Hải Châu kiểm tra nhà nghỉ MN.

2 nghi phạm được bắt giữ cùng tang chứng (Ảnh: PHáp Luật)

Tại đây, công an phát hiện tại phòng 205 có hai người có biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Đức Mẫn và Trương Dũ Nhật Huy (cùng 16 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo thông tin từ VTV: Cùng với việc nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng gây án, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ tang vật gồm 05 laptop các loại; 01 máy ảnh hiệu FuJi và 01 ống len máy ảnh… tổng trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng.

