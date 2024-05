Theo một nghiên cứu do các chuyên gia của Rutgers Health thực hiện, những bệnh nhân điều trị vô sinh có nguy cơ phải nhập viện vì bệnh tim cao gấp đôi so với những bệnh nhân được thụ thai tự nhiên trong năm từ nghiên cứu hơn 31 triệu hồ sơ bệnh viện. Bệnh nhân vô sinh có nguy cơ phải nhập viện vì tăng huyết áp hoặc huyết áp tăng cao nguy hiểm gấp 2,16 lần so với bệnh nhân được thụ thai bình thường.

"Việc kiểm tra sau sinh là cần thiết đối với tất cả các bệnh nhân, nhưng nghiên cứu này cho thấy đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân đang điều trị vô sinh để đạt được khả năng thụ thai," Rei Yamada, bác sĩ sản phụ khoa tại Rutgers Robert Wood Johnson Medical và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết.