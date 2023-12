'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân cùng các đệ tử mạo danh tu hành ở Tịnh thất bồng lai để trục lợi như thế nào?

Cụ thể, tại video clip đăng trên tài khoản youtube "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có tên "5 Chú tiểu - Phần 2 - Người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 tết" đăng ngày 2-7-2019 do Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên dàn dựng, quay phim, Lê Tùng Vân duyệt nội dung, Cao Thị Cúc đã chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy, thắp nhang. Trong lúc mọi người đang quỳ lạy thì Lê Tùng Vân liên tục nói ra những lời xuyên tạc, phỉ báng Phật giáo. Đặc biệt có đoạn Vân còn nói xấu Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật pháp quốc tế, trụ trì chùa Giác Ngộ ở số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Vào ngày 25/11/2021, Hòa thượng Thích Minh Thiện (thế danh Trương Ngọc Toàn), Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thay mặt Giáo hội đã ký văn bản tố cáo hộ gia đình Cao Thị Cúc (Thiền am bên bờ vũ trụ) có nhiều sai phạm như lừa đảo, xúc phạm Phật giáo và trục lợi phi pháp. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Minh Thiện cũng khẳng định hộ gia đình Cao Thị Cúc hoạt động mạo danh cơ sở phật giáo, không xin phép cơ quan chức năng và cũng không thuộc diện quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo báo Công an nhân dân, Lê Tùng Vân cũng đã từng lập cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để trục lợi và sau đó bị chính quyền địa phương phát hiện và buộc phải đóng cửa nên từ khi "hợp tác" với bà Cao Thị Cúc, ông Vân đã sắp xếp sẵn và từng bước thực hiện ý đồ của mình.

Đầu tiên, sau khi xem chương trình "Giọng hát Việt nhí", nhận thấy đây là cơ hội để đánh bóng tên tuổi của cơ sở hoạt động trái phép của mình, năm 2015, Lê Tùng Vân đã đưa cô gái có tên Huyền Trân, khi ấy được giới thiệu mới 12 tuổi và đến từ "Tịnh thất Bồng Lai". Sự bịp bợm ấy đã qua mặt được "nhà đài", chiếm được sự yêu quý từ rất nhiều khán giả, huấn luyện viên và những người dẫn chương trình.

Nhận thấy chuyện bịp bợm người xem đài dễ dàng đánh bóng tên tuổi, năm 2017, Lê Tùng Vân tiếp tục sắp xếp cho Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên dự thi gameshow "Tuyệt đỉnh song ca" do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức và cả hai đã hát nhạc trữ tình. Sự xuất hiện của hai "sư thầy" cùng với lời tự giới thiệu là đang tu hành tại "chùa Bồng Lai" ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khiến tất cả khán giả, người xem đài không khỏi ngỡ ngàng, ấn tượng. Chỉ đến khi Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An lên tiếng, chính Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đều giả sư thầy thì Ban tổ chức chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng khán giả mới ngã ngửa rằng mình bị lừa.

Mặc dù đã bị bóc mẽ, nhưng Lê Tùng Vân cùng nhóm người trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc vẫn không từ bỏ ý đồ của mình. Nhận thấy gameshow "Thách thức danh hài" luôn thu hút hàng triệu khán giả theo dõi cũng như cộng đồng mạng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, Lê Tùng Vân đã giao cho Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên xây dựng kịch bản cho lũ trẻ tập luyện và đến năm 2019 thì xuất hiện trong chương trình với hình ảnh 5 chú tiểu (được giới thiệu là những đứa trẻ mồ côi được "Tịnh thất Bồng Lai" đưa về nuôi dưỡng) đã lọt sâu vào vòng trong và giành phần thưởng hàng trăm triệu đồng. Đến cuộc thi vào năm 2020, năm chú tiểu tiếp tục tham gia chương trình và giành giải thưởng 300 triệu đồng. Ngay khi phần trình diễn kết thúc, người dẫn chương trình đã rơi lệ rồi ào lên sân khấu ôm lấy các chú tiểu thể hiện những biểu cảm xót xa, càng làm cho các chú tiểu thêm nổi bật.

Lê Tùng Vân chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên cắt ghép, dựng lại video clip để những người được gọi là "sư thầy" ở "Tịnh thất Bồng Lai" kêu gọi hỗ trợ từ thiện trong và ngoài nước, thu tiền từ các kênh Youtube có số lượng người đăng ký theo dõi lớn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tung các clip lên mạng, đã có rất nhiều Phật tử cùng nhà hảo tâm tìm đến hoặc chuyển tiền ủng hộ. Số tiền thu được, Lê Tùng Vân cho những người trong "Tịnh thất Bồng Lai" mua sắm laptop, điện thoại thông minh, xe hơi cùng những món đồ có giá trị cao…

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa trong những lần thực hiện kiểm tra hành chính đã xử phạt vi phạm về việc không đăng ký tạm trú, tạm vắng, đồng thời xác định hầu hết những đứa trẻ sinh sống trong hộ gia đình bà Cúc ("Tịnh thất Bồng Lai") trong đó có 5 chú tiểu đi thi "Thách thức danh hài" đều có cha mẹ ở cùng. Đến đây thì khán giả trực tiếp xem đài, cộng đồng mạng và cả Ban tổ chức chương trình "Thách thức danh hài" mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa một cách trắng trợn. Đặc biệt nhiều Phật tử và một số nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ cũng đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý về hành vi lừa đảo của ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và một số người khác trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc.

Biết tin Công an huyện Đức Hòa và các ban ngành chức năng tỉnh Long An phanh phui sự thật ở nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ", một số Phật tử và nhà hảo tâm đã gửi đơn tố cáo. Điển hình như bà Trịnh Thị Định, ở huyện Đức Hòa đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tự do tín ngưỡng, gây ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, an ninh trật tự xã hội của ông Vân cùng những người trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Cơ quan Công an cũng nhận được đơn của bà Phan Thị Phương Trang ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, ngoài việc tố cáo ông Vân cùng những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" hành vi báng bổ Đức Phật, còn trục lợi về tiền bạc, vật chất trên niềm tin và lòng nhân ái của rất nhiều Phật tử cùng những nhà hảo tâm khác.

Để cảnh báo Phật tử gần xa và những nhà hảo tâm hiểu rõ hơn về hành vi bịp bợm để trục lợi của Lê Tùng Vân và những người ở nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ", trên chương trình truyền hình An ninh Long An, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự, đại diện theo pháp luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết:

"Nhóm đối tượng tại nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ" thuộc hộ Cao Thị Cúc, cùng bị can Lê Tùng Vân và các bị can khác đã sử dụng các trang mạng xã hội Youtube, Facebook để đăng tải video, clip, bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của Phật giáo, xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức Phật giáo và các tăng ni, phật tử. Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến Phật giáo Việt Nam, làm cho nhân dân hoang mang, mất niềm tin vào Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật giáo trên thế giới".