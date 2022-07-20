Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo

Xã hội 20/07/2022 11:13

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" vào ngày 20/7/2022.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20.7, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo - Ảnh 1
Bị cáo Lê Tùng Vân - Ảnh: Zing 

Sáu bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền an bên bờ vũ trụ. Bị cáo Vân không có vợ con.

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo - Ảnh 2
Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên - Ảnh: Thanh Niên

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo - Ảnh 3
Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên - Ảnh: Thanh Niên

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai), là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán và thường trú, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con bị cáo Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha.

Bị cáo bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa và ngụ tại đây)

Các bị cáo bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Được biết, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Trước đó vào sáng ngày 30/6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyên nhân hoãn phiên xử là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, đại diện VKS cũng có kiến nghị hoãn và phiên toà hôm đó vắng mặt nhiều người là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại…

Trước khi ra hầu tòa vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai', ông Lê Tùng Vân từng khai nhận những gì?

Trước khi ra hầu tòa vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai', ông Lê Tùng Vân từng khai nhận những gì?

Trước khi bị xét xử, bị can Lê Tùng Vân đã tham dự các buổi lấy cung của cơ quan điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   lê tùng vân thiền am bên bờ vũ trụ tịnh thất bồng lai lợi dụng quyền tự do

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?