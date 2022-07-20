Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo

Sáu bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền an bên bờ vũ trụ. Bị cáo Vân không có vợ con.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20.7, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên - Ảnh: Thanh Niên

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai), là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán và thường trú, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con bị cáo Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha.

Bị cáo bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa và ngụ tại đây)

Các bị cáo bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Được biết, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Trước đó vào sáng ngày 30/6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyên nhân hoãn phiên xử là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, đại diện VKS cũng có kiến nghị hoãn và phiên toà hôm đó vắng mặt nhiều người là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại…