Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Mở lại phiên xét xử nhóm 6 bị cáo

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20.7, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Lê Tùng Vân - Ảnh: Zing

Sáu bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền an bên bờ vũ trụ. Bị cáo Vân không có vợ con.