Quả cầu lửa rực sáng bất ngờ xuất hiện thắp sáng bầu trời đêm kèm tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa

Đoạn video từ camera hành trình ở Melbourne, bang Victoria, Australia vào khoảng 8 tối cho thấy thiên thạch để lại vệt sáng đỏ rực, rồi lóe trắng trước khi vỡ vụn. Khi một vệt sáng chói lòa xé ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng nổ vang dội làm rung chuyển mặt đất.
Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

