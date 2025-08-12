Đám cháy bùng phát tại ngọn núi lửa đã tắt, lửa bốc cháy dữ dội với cột khói đen cuồn cuộn lan rộng

Đám cháy bùng phát vào khoảng 16h ngày 10/8 (giờ địa phương) tại Công viên Holyrood, nơi núi Arthur's Seat tọa lạc. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Scotland cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp từ người dân, đồng thời kêu gọi mọi người tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn.

