Bị ô tô con chạy với tốc độ cao tông trúng, xe cứu thương lật nghiêng trên đường rồi trượt ra xa

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/8, giữa xe cứu thương và xe Citroën đã xảy ra tại giao lộ đường Lenin và đại lộ Sovetsky, Nga. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe cứu thương lật nghiêng trên đường, trượt ra xa. Chiếc xe ô tô con bị hư hỏng phần đầu.

