Vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Bị cáo Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo, tuyên bố không phạm tội và đòi trả tự do

Xã hội 29/07/2022 08:48

Ông Lê Tùng Vân vừa nộp đơn kháng cáo và yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên mình vô tội, đình chỉ vụ án.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 28/7, bị cáo Lê Tùng Vân có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Long An, TAND huyện Đức Hòa để kháng cáo toàn bộ bản án mà TAND huyện Đức Hòa đã tuyên hôm 21/7.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào...

Tiếp đó, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình không mạo nhận là đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, bị cáo Vân cho rằng mình và một số người ở “Tịnh thất Bồng lai” là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài, rất thậm tệ.

Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án.

 

Vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Bị cáo Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo, tuyên bố không phạm tội và đòi trả tự do - Ảnh 1
Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên sơ thẩm hôm 21/7 - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, trước đó, ngày 21/7, HĐXX TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Các bị cáo ra toà về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cáo trạng xác định, năm 2016, ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, dưới sự chỉ đạo, điều hành của bị cáo Lê Tùng Vân, cả nhóm đã phát triển điểm tu tại gia của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc thành “Tịnh thất Bồng Lai” rồi đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Trong quá trình sinh hoạt, bị cáo Lê Tùng Vân giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác như: Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên… lập, quản lý, sử dụng, đăng tải nhiều nội dung sai sự thật trên các kênh Youtube, mạng xã hội. Bị cáo Cao Thị Cúc là chủ hộ, giúp bị cáo Lê Tùng Vân quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip, đăng tải.

Cáo trạng xác định bị cáo Lê Tùng Vân và các bị cáo khác đã dùng mạng xã hội để đăng phát các clip sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Những clip này có lượt xem, lượt like và bình luận cao và gây mất an ninh trật tự địa phương, vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên hành vi của các bị cáo đủ căn cứ phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

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Khoảng 22h ngày 27/7, bà Lê Thu Vân (bị can đang bị truy tìm trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai) đã liên hệ luật sư nhờ hướng dẫn và đưa ra cơ quan chức năng trình diện.

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