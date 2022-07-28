Nóng: Bị can còn lại trong vụ án ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đã ra trình diện sau bao ngày lẩn trốn

Xã hội 28/07/2022 09:22

Khoảng 22h ngày 27/7, bà Lê Thu Vân (bị can đang bị truy tìm trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai) đã liên hệ luật sư nhờ hướng dẫn và đưa ra cơ quan chức năng trình diện.

Liên quan đến vụ "Tịnh thất Bồng Lai", theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 28/7, bà Lê Thu Vân đã gặp 1 trong 5 luật sư đang bào chữa cho các bị can trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Cuộc gặp diễn ra khoảng 22h đêm 27/7 tại TP.HCM. Tại cuộc gặp này, bà Lê Thu Vân đã nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn bà Vân ra trình diện với cơ quan chức năng.

Bà Lê Thu Vân (SN 1957) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-ANĐT ngày 10/5/2022, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chung vụ án với bà Vân là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) vào ngày 21/7 đã bị TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên án sơ thẩm, phạt từ 3 năm đến 5 năm tù.

Nóng: Bị can còn lại trong vụ án ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đã ra trình diện sau bao ngày lẩn trốn - Ảnh 1
Bà Lê Thu Vân tìm đến luật sư tư vấn và hướng dẫn bà Vân ra trình diện với cơ quan chức năng đêm qua 27/7 - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP. Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã "sát cánh" bên Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.

Bị can Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật…

Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.

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