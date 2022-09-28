Diễn biến mới liên quan đến bị can thứ 7 vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Chưa thể xem xét đình chỉ điều tra

Xã hội 28/09/2022 20:23

Bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng lai là bà Lê Thu Vân (SN 1957) chưa có cơ sở để được xem xét đình chỉ điều tra với lý do đưa ra là mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 28/9, đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân vẫn chưa tiến hành thực hiện giám định pháp y về tình trạng bệnh. Trên cơ sở giám định của cơ quan chuyên môn, nếu xác định bà Vân mắc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xem xét kiến nghị đình chỉ điều tra.

Tuy nhiên, đến hiện tại bà Vân vẫn chưa thực hiện giám định tình trạng bệnh. Bị can thứ 7 này đang được tại ngoại và sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hộ bà Cúc là nơi các đối tượng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Diễn biến mới liên quan đến bị can thứ 7 vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Chưa thể xem xét đình chỉ điều tra - Ảnh 1
Các bị cáo liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai" tại phiên tòa ngày 21/7 vừa qua - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tháng 8/2022, cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm luật sư về việc đình chỉ điều tra bị can do bà Vân đang bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu.

Bà Lê Thu Vân là bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Có 6 đối tượng khác sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc cũng bị khởi tố cùng tội danh trên.

Ngày 21/7 vừa qua, TAND huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt Lê Tùng Vân (SN 1932) 5 năm tù. Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù. Tất cả bị tuyên cùng một tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện cả 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Riêng bị can Lê Thu Vân chưa được đưa ra xét xử vì thời điểm bị khởi tố, bà Vân đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan ANĐT, Công an Long An đã có quyết định tách ra vụ án riêng. Sau khi Công an Long An ra quyết định truy nã, ngày 28/7/2022, bà Vân đã ra trình diện. Vụ án liên quan đến bà  đã được tiến hành các biện pháp tố tụng

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