Hoàn tất lấy 27 mẫu giám định ADN những người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai", còn 1 trường hợp vắng mặt

Cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, huyện thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người, 1 trường hợp vắng mặt. Toàn bộ mẫu thu được đã gửi đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ công an (tại TP.HCM) để phục vụ công tác giám định, khi nào có kết quả cụ thể sẽ xử lý theo đơn tố cáo.

Theo thông tin báo Giao thông, trưa 28/9, Công an tỉnh Long An cho biết, để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Long An quyết định trưng cầu giám định ADN, thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” nay đổi thành “Bên bờ vũ trụ”.

Trong quá trình lấy mẫu ADN, một số luật sư bào chữa cho vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", dù không có liên quan đến vụ việc do Cơ quan ANĐT thụ lý nhưng họ đã đến hộ bà Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng…

Theo Công an tỉnh, trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Điều đáng nói, phần lớn các thành viên sinh sống tại hộ bà Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Sau đó đăng lên mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước.

Cơ quan chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu để giám định ADN của các cá nhân sống tại hộ bà Cúc - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 24/9, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra cho biết đã bắt đầu quá trình điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại "tịnh thất Bồng Lai" (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo một lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra, trước đây Công an tỉnh nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian khởi tố và điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, việc giải quyết đơn thư tố cáo về hành vi này tạm dừng.

"Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện quy trình điều tra theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại đây. Họ nói trẻ em ở đây là cơ nhỡ để lấy tiền từ thiện, nên phải tiến hành quy trình giám định ADN để xác định thân phận những người nơi đây nhằm làm rõ có hành vi lừa đảo hay không", vị này nói.

Trước đó, TAND huyện Đức Hòa, Long An tuyên án 6 người tại đây từ 3 đến 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những người bị tuyên án đều có đơn kháng cáo.