Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tìm thấy thi thể người không may gặp nạn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ sập sàn thi công tại cầu Mỹ Thuận 2 khiến 1 công nhân mất tích, vào chiều ngày 2/10, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tìm thấy thi thể người không may gặp nạn.

“Lực lượng vừa tìm thấy thi thể của nạn nhân ở khu vực cầu Cái Sơn Bé, phường 5, TP Vĩnh Long. Vị trí tìm thấy cách hiện trường tai nạn hơn 6km”, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Thi thể anh C. được tìm thấy cách hiện trường tai nạn hơn 6km - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 16h30 ngày 30/9, có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão. Trong quá trình làm việc, sàn công tác bị sập 1 đầu khiến 3 công nhân rơi xuống sông. Ngay sau đó, 2 công nhân đã được hỗ trợ đưa lên bờ, riêng anh T.T.C. (29 tuổi, quê ở Huế) do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vị trí xảy ra tai nạn là sàn công tác phụ trợ dùng tạo lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16 cách mặt nước khoảng 1,5m. Sàn công tác được thiết kế và tính toán đảm bảo khả năng chịu lực. Khi thi công xong phần sàn công vụ này, nhà thầu đã thử tải, đảm bảo an toàn cho phép trước khi đưa vào sử dụng.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng Ông Trần Ngọc - cha của nạn nhân cho biết, chiều qua, nhận được tin con trai gặp nạn rơi xuống sông mất tích khiến ông và vợ ngã quỵ. Sáng nay, ông và gia đình ra xe ra Đà Nẵng để bay vào Cần Thơ, hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể con.

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