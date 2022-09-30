Khi được phát hiện, người phụ nữ đang khóc lóc, bỏ lại xe máy và trèo ra ngoài lan can cầu. Một số người đi đường hiếu kỳ đứng lại theo dõi sự việc khiến giao thông gặp khó khăn

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h15 ngày 30/9, người dân phát hiện một phụ nữ bỏ lại xe máy giữa cầu Chương Dương (Hà Nội), có ý định tự tử nên đã báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ CSGT cùng bảo vệ cầu đến nhịp số 7 cầu Chương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang Long Biên. Lúc này, người phụ nữ đang khóc lóc, bỏ lại xe máy và trèo ra ngoài lan can cầu. Một số người đi đường hiếu kỳ đứng lại theo dõi sự việc khiến giao thông gặp khó khăn. Trong lúc động viên, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng nắm lấy người phụ nữ kéo vào trong.

Sau khi đưa về trụ sở cơ quan công an, người phụ nữ cho biết tên N.T.P (34 tuổi, quê Hà Tĩnh). Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm chị P. đã nghĩ tới việc tự tử. Hiện lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình đón chị P. về. Vụ việc nghi nhảy cầu tự tử xảy ra trên cầu Nhật Tân vào cùng ngày - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, cũng trong cùng ngày, khoảng 11h30 ngày 30/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận tin báo trên cầu Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, nghi vấn có người bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử.

Sau khi nhận tin, Công an quận Tây Hồ đã điều xe cứu nạn, cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại giữa trụ cầu số 1 và 2 cầu Nhật Tân hướng từ quận Tây Hồ đi huyện Đông Anh, xác định nạn nhân sau khi nhảy cầu có bỏ lại 1 xe máy nhãn hiệu Honda - Wave @ biển kiểm soát 29L1-764.63. Tại ghi đông xe bỏ lại 1 điện thoại di động, 1 ví màu nâu bên trong có 1 căn cước công dân mang tên Vũ Văn Tr (sinh năm 1992, ở thôn Tam Đa, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), cùng một số giấy tờ khác và 740.000 đồng. Nghi vấn anh Tr. nhảy cầu tự tử, Công an quận Tây Hồ đã xin chi viện từ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tìm kiếm khu vực sông Hồng. Đồng thời, liên hệ với phía gia đình anh Vũ Văn Tr. để cùng phối hợp giải quyết. Công tác tìm kiếm anh Vũ Văn Tr. vẫn được triển khai trên khúc sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ và huyện Đông Anh và mở rộng về phía hạ lưu xuôi về khu vực cầu Chương Dương. Đội tìm kiếm cho biết, hiện tại thời tiết xấu, cùng với mưa lớn hạn chế tầm nhìn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Thảm án vợ chết, chồng tự tử ở Phú Yên: khởi tố, bắt tạm giam người chồng sau khi điều trị tại bệnh viện Trong khi người vợ tử vong, người chồng cũng nguy kịch được chuyển viện cấp cứu. Người này hiện tại được xác nhận đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện nên công an đã tiến hành khởi tố.

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