Có ba công nhân rơi xuống sông Tiền, hai trong số đó được các công nhân và người dân cứu vớt. Riêng anh Trần Thanh C. (SN 1993, quê ở Thừa Thiên- Huế) do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích.

Trưa 1/10, ông Phan Văn Quân, giám đốc Dự án gói thầu XL03B - nhà thầu Trung Nam, cho biết thêm: vào 16h30 ngày 30/9 tại công trường Cầu Mỹ Thuận 2, một sàn thao tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) bị rơi khiến các công nhân gặp nạn. Đây ra sàn thao tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, có mặt tại hiện trường, ông Trần Ngọc (SN 1965, cha của nạn nhân - bìa trái), cho biết, chiều qua, nhận được tin con trai gặp nạn rơi xuống sông mất tích khiến ông và vợ ngã quỵ. Sáng nay, ông và gia đình ra xe ra Đà Nẵng để bay vào Cần Thơ, hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể con.

Ông Trần Ngọc - cha của nạn nhân ở bìa trái - Ảnh: Tiền Phong

Ông Ngọc cho biết thêm, gia đình ông có 4 người con. Anh C. là đứa con cả. Sau khi học xong, C. vào miền Tây đi làm. "Cách đây 2 năm, C. lấy vợ người cùng quê rồi cả hai vào trong này lập nghiệp. Do đường sá xa xôi nên C. ít về. Rảnh rỗi, C. hay gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình. Hiện giờ, tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể con", ông Ngọc nghẹn lời.

Cha và vợ của nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 7 ( chủ đầu tư dự án cầu Mỹ Thuận 2) đang phối hợp với ngành chức năng để tập trung tìm kiếm công nhân bị mất tích; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình công nhân bị nạn. Sau sự việc xảy ra, ban đã yêu cầu tư vấn, các nhà thầu thi công trên công trường rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Nước chảy xiết gây khó khăn trong việc tình kiếm - Ảnh: Tiền Phong

Hiện, công trường vẫn đang được tổ chức thi công bình thường để tiến độ của dự án không bị gián đoạn.