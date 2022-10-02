Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng

Xã hội 02/10/2022 08:30

Ông Trần Ngọc - cha của nạn nhân cho biết, chiều qua, nhận được tin con trai gặp nạn rơi xuống sông mất tích khiến ông và vợ ngã quỵ. Sáng nay, ông và gia đình ra xe ra Đà Nẵng để bay vào Cần Thơ, hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể con.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 17h ngày 30/9. Lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ Vĩnh Long thì bất ngờ giàn giáo bị sập, rơi xuống đế trụ tháp.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng - Ảnh 1
nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ Vĩnh Long thì bất ngờ giàn giáo bị sập, rơi xuống đế trụ tháp - Ảnh: Tiền Phong

Có ba công nhân rơi xuống sông Tiền, hai trong số đó được các công nhân và người dân cứu vớt. Riêng anh Trần Thanh C. (SN 1993, quê ở Thừa Thiên- Huế) do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng - Ảnh 2
Trần Thanh C. (SN 1993, quê ở Thừa Thiên- Huế) do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích - Ảnh: Tiền Phong

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cho biết sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều hôm 30/9, lúc đó là thời gian sắp nghỉ thi công. Có ba công nhân đi trên gác tạm từ sà lan lên bệ trụ bị rơi xuống sông, hai người bơi được vào bờ, một người mất tích. Hiện Ban đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 nói sự cố không phải do giàn giáo công trình bị sập.

Trưa 1/10, ông Phan Văn Quân, giám đốc Dự án gói thầu XL03B - nhà thầu Trung Nam, cho biết thêm: vào 16h30 ngày 30/9 tại công trường Cầu Mỹ Thuận 2, một sàn thao tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) bị rơi khiến các công nhân gặp nạn. Đây ra sàn thao tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, có mặt tại hiện trường, ông Trần Ngọc (SN 1965, cha của nạn nhân - bìa trái), cho biết, chiều qua, nhận được tin con trai gặp nạn rơi xuống sông mất tích khiến ông và vợ ngã quỵ. Sáng nay, ông và gia đình ra xe ra Đà Nẵng để bay vào Cần Thơ, hy vọng nhanh chóng tìm được thi thể con.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng - Ảnh 3
Ông Trần Ngọc - cha của nạn nhân ở bìa trái - Ảnh: Tiền Phong

Ông Ngọc cho biết thêm, gia đình ông có 4 người con. Anh C. là đứa con cả. Sau khi học xong, C. vào miền Tây đi làm. "Cách đây 2 năm, C. lấy vợ người cùng quê rồi cả hai vào trong này lập nghiệp. Do đường sá xa xôi nên C. ít về. Rảnh rỗi, C. hay gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình. Hiện giờ, tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể con", ông Ngọc nghẹn lời.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng - Ảnh 4
Cha và vợ của nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 7 ( chủ đầu tư dự án cầu Mỹ Thuận 2) đang phối hợp với ngành chức năng để tập trung tìm kiếm công nhân bị mất tích; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình công nhân bị nạn. Sau sự việc xảy ra, ban đã yêu cầu tư vấn, các nhà thầu thi công trên công trường rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Vụ sập sàn cầu Mỹ Thuận 2: Cha và vợ nạn nhân mất tích chờ đợi trong vô vọng - Ảnh 5
Nước chảy xiết gây khó khăn trong việc tình kiếm - Ảnh: Tiền Phong

Hiện, công trường vẫn đang được tổ chức thi công bình thường để tiến độ của dự án không bị gián đoạn.

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