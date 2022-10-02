Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang khẩn trương điều tra vụ tại nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt khác mức 3 tầng Ngã ba Huế khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 2/10, Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tại nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt khác mức 3 tầng Ngã ba Huế khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, vào khuya ngày 1/10, ô tô khách loại 16 chỗ BKS 43B-011.86 do một người đàn ông chạy trên cầu vượt Ngã ba Huế theo hướng từ quận Liên Chiểu về trung tâm TP Đà Nẵng. Khi xe khách đổ dốc cầu (thuộc phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) thì tông vào loạt xe máy đang chạy cùng chiều và chỉ dừng lại khi tông mạnh vào xe ô tô 4 con BKS 34C-00479 đi phía trước.

Xe khách nát phần đầu sau vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại hiện trường, hàng loạt xe máy nằm la liệt, nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện gặp nạn văng khắp mặt đường. Vụ tai nạn cũng gây ùn tắc tại tầng 3 của cầu vượt Ngã Ba Huế.

Bên cạnh đó, các nhân chứng cho biết thêm, ít nhất 2 ô tô và gần 10 xe máy liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn này. Tuy nhiên, trong đó một số người xe máy không bị thương nên đã chủ động rời khỏi hiện trường để tránh gây ách tắc giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết đang có mưa nên mặt đường cũng khá trơn trượt.

Loạt xe máy biến dạng sau va chạm - Ảnh: VTC News

Vụ tai nạn khiến đuôi xe ô tô con bị biến dạng - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường và điều tiết giao thông. Nhiều xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đơn vị hiện đang cấp cứu cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có một ca thương tích nặng.

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