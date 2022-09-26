Thương tâm: Trên đường đến trường, 2 học sinh lớp 10 thương vong sau cú tông trực diện của xe khách

Xã hội 26/09/2022 12:54

Xe máy của 2 em học sinh lớp 10 bị chiếc xe khách tông trực diện khiến 1 em tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng.

Theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, trưa nay (26/9), Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk) khiến 2 em học sinh lớp 10 thương vong.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (26/9),  em Huỳnh Nguyên P. (SN 2007) điều khiển xe máy mang BKS 47AB - 324.18 chở em Nguyễn Thị Bích T. (SN 2006, cùng ngụ xã Cư Né) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Né.

Cùng thời điểm đó, một chiếc xe khách mang BKS 47B - 001.78 của nhà xe Thuần Sự do tài xế Nguyễn Quang Châu (SN 1982, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai đã bất ngờ tông vào 2 em.

Thương tâm: Trên đường đến trường, 2 học sinh lớp 10 thương vong sau cú tông trực diện của xe khách - Ảnh 1
Chiếc ô tô gây tai nạn làm 2 học sinh thương vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sau cú tông mạnh khiến em P. tử vong tại chỗ, em T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lấn sang phần đường bên trái.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk cho biết 2 em đều là học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

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