Danh tính đối tượng 'khoắng sạch' tài sản giá trị của hai cầu thủ bóng đá ở Bình Dương

Hai cầu thủ bóng đá thuê phòng khách sạn ở Bình Dương để thi đấu thì bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều đồ đạc, trang sức giá trị.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 23/10, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Anh (SN 2000, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, vào ngày 19/10, hai cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân cùng CLB bóng đá Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh thuê phòng tại một khách sạn nằm trên địa bàn phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một), để chuẩn bị thi đấu tại Bình Dương.

Đối tượng Lưu Đức Anh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đến ngày 20/10, sau khi tập luyện thì anh Sơn và Tân về phòng 319 của khách sạn để ngủ. Đến sáng ngày 21/10 khi thức dậy, cả hai phát hiện tài sản để trong phòng đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm gồm: 1 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, 1 đồng hồ Rolex, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay có đính kim cương, 1 nhẫn vàng đính kim cương, 1 bông tai bằng kim cương, tổng tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng.

ưu Đức Anh đang lẩn trốn tại TP.HCM thì bị bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến ngày 22/10, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lưu Đức Anh, thu giữ nhiều tang vật của vụ án gồm: 1 điện thoại iphone 12 promax, 01 lắc tay có đính kim cương, 1 hoa tai kim cương, 1 nhẫn vàng có đính kim cương tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua làm việc đối tượng Lưu Đức Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Lời khai của nhóm đối tượng lợi dụng lúc mưa lũ, trộm hàng loạt điện thoại khiến dư luận bức xúc Nhóm đối tượng sau khi bị bắt đã có những lời khai tại cơ quan công an. Trong đó, khi thấy tài sản không có người trông coi lúc mưa bão, nhóm này đã ra tay hành động.

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