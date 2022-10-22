Bình Dương: Xe tải vượt ẩu tông liên hoàn khiến một người phụ nữ mang thai tử vong thương tâm

Xã hội 22/10/2022 14:58

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h trưa ngày 22/10 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 12h ngày 22/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, xe tải biển số 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng thành phố Dĩ An đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) thì xe này chạy vào làn xe máy vượt đèn đỏ. Đúng lúc này có nhiều xe máy đang chờ đèn tín hiệu phía trước, xe tải đã tông vào 2 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Bình Dương: Xe tải vượt ẩu tông liên hoàn khiến một người phụ nữ mang thai tử vong thương tâm - Ảnh 1Bình Dương: Xe tải vượt ẩu tông liên hoàn khiến một người phụ nữ mang thai tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Công lý và xã hội, vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang mang thai tử vong. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân đi xe máy tử vong được xác định là chị N.T.T.L (32 tuổi, quê An Giang, đang mang thai 6 tháng). 

Người nhà cho hay chị L. vừa kết hôn được ít ngày, đang trên đường chở con gái riêng đi thăm người em ruột thì gặp nạn.

Sau cú tông của xe tải, 1 người đàn ông ngã ra ngoài nên thoát chết, chiếc xe máy còn lại do chị N.T.T.L điều khiển chở con gái 5 tuổi ngã xuống đường, người mẹ bị xe tải cán chết tại chỗ, người con gái lọt giữa gầm nên may mắn thoát chết.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục lao về trước tông vào một xe tải và một xe máy khác đang qua đường, phương tiện này chỉ chịu dừng lại khi tông vào dải phân cách.

Bình Dương: Xe tải vượt ẩu tông liên hoàn khiến một người phụ nữ mang thai tử vong thương tâm - Ảnh 3
Chị L. tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Công lý và xã hội

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 xe máy, 2 xe tải nằm ngổn ngang giữa đường. Riêng người đàn ông thoát chết sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Hiện tại, Công an thành phố Dĩ An có mặt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

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