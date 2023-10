Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 12h ngày 22/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, xe tải biển số 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng thành phố Dĩ An đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) thì xe này chạy vào làn xe máy vượt đèn đỏ. Đúng lúc này có nhiều xe máy đang chờ đèn tín hiệu phía trước, xe tải đã tông vào 2 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.