Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 9 trên đường đi học về ở Lâm Đồng

Xã hội 22/10/2022 14:33

Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến đối tượng Nguyễn Văn Thanh đâm em N.H.T.T, học sinh lớp 9 tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào chiều 20/10, em N.H.T.T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban) bị 1 thanh niên đâm tử vong khi trên đường đi học về nhà.

Đối tượng đâm em N.H.T.T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) là Nguyễn Văn Thanh (19 tuổi, ngụ thôn Tiền Lâm, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà). 

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 9 trên đường đi học về ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 22/10, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã vận động được đối tượng gây án trong vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở thị trấn Nam Ban ra đầu thú. 

Qua đấu tranh lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thanh, Công an huyện Lâm Hà xác định, trưa ngày 11/10/2022, Nguyễn Văn T. (14 tuổi, ngụ xã Đông Thanh) bị 1 nhóm thanh niên đuổi đánh ngoài cổng trường. T biết nhóm thanh niên đánh mình là do N.H.T.T gọi đến nên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Việc này cũng được giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai học sinh đến hòa giải. Tuy nhiên, vụ việc vẫn được Nguyễn Văn T. kể cho anh là Nguyễn Văn Thanh biết.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 9 trên đường đi học về ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà là nơi nạn nhân đang học - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Đến trưa ngày 20/10, khi N.H.T.T đang đi học về từ trường THCS Từ Liêm 2 thì bị Nguyễn Văn Thanh đi ngược chiều dùng dao bấm đâm 1 nhát vào ngực trái, hông trái và lưng bên trái. N.H.T.T sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban (huyện Lâm Hà) cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thanh đã bỏ trốn đến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Hiện tại, Công an huyện Lâm Hà vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Danh tính nghi phạm sát hại một học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về ở Lâm Đồng

Danh tính nghi phạm sát hại một học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về ở Lâm Đồng

Liên quan đến vụ một học sinh lớp 9 bị đâm tử vong, công an huyện Lâm Hà đã triển khai lực lượng truy bắt được nghi phạm gây án.

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