Danh tính nghi phạm sát hại một học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về ở Lâm Đồng

Xã hội 21/10/2022 19:37

Liên quan đến vụ một học sinh lớp 9 bị đâm tử vong, công an huyện Lâm Hà đã triển khai lực lượng truy bắt được nghi phạm gây án.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 21/10, Công an Lâm Hà cho biết đã bắt hung thủ đâm em Nguyễn Hoàng Tuấn T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm) tử vong khi em này vừa tan học, đang trên đường về nhà.

Cơ quan chức năng đã xác định hung thủ tên Thanh, trú tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Danh tính nghi phạm sát hại một học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Em T. bị đâm tử vong trên đường đi học về - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng trưa 20/10, em N.H.T.T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) vừa tan trường và trên đường đi học về thì bị một thanh niên dùng dao đâm 2 nhát. Em T sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an H.Lâm Hà triển khai ngay lực lượng truy bắt hung thủ. Đến khoảng 15 giờ ngày 20/10, cơ quan chức năng bắt được hung thủ gây án.

Qua điều tra ban đầu, giữa em T. và Thanh có mâu thuẫn và từng xảy ra đánh nhau. Hiện tại, công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

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