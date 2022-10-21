Vào ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Lạt bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân (Luân Chùa, SN 1985, thường trú P.8, Đà Lạt - Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hành hạ con ruột.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thành Luân (Luân Chùa, SN 1985, thường trú P.8, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) về hành vi hành hạ con ruột. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do say rượu nên mất kiểm soát hành vi.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Cụ thể, vào khoảng 21h00 ngày 19/10/2022, sau khi nhậu về nhà ở một căn chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP Đà Lạt, nghi ngờ con trai ruột của mình là cháu N.Đ.A.H. (SN 2012) lấy trộm 100.000 đồng, Luân bực tức dùng tay đánh vào mặt, vào người cháu H. rồi bắt cháu cởi hết quần áo. Thậm chí, vợ và mẹ vợ Luân cố gắng can ngăn nhưng không được. Nguyễn Thành Luân dùng dây nịt cột vào cổ con trai dắt đi trong hành lang chung cư - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi đánh một hồi, ông Luân bắt bé H. quỳ, cởi hết quần áo. Sau đó, ông Luân còn có hành động dã man là cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và "dắt đi như dắt chó", bắt cháu H. bò ra ngoài nhà và dắt đi trong hành lang chung cư. Trong khi dắt đi, ông này nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con.

Khi đến sảnh của chung cư, Luân bắt cháu H. bò ra đường rồi quay lại, Luân dùng chân đạp vào mông, rồi dùng tay kéo sợi dây thắt lưng lôi cổ cháu H., bắt cháu Huy tiếp tục bò vào trong chung cư. Lúc này, mọi người phát hiện can ngăn, Luân mới dừng hành vi. Cháu H. bị cha ruột dùng thắt lưng da đánh - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an Đà Lạt đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an Đà Lạt đã khẩn trương làm việc với những người chứng kiến sự việc, triệu tập làm với Luân. Có đủ căn cứ xác định hành vi của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Luân để làm rõ hành vi phạm tội và xử lý đối tượng theo pháp luật. Việc Công an Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc, bắt giữ người cha vô nhân tính này khiến người dân đồng tình, ủng hộ, mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm khắc đối tượng.

Đà Lạt: Bố ruột bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ, dùng dây nịt cột cổ con 'dắt đi như chó' Công an Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự Luân chùa, thường trú phường 8, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

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