Vụ cây cổ thụ ở Hà Nội đổ đè trúng người đi đường: Nạn nhân có tiên lượng xấu

Xã hội 20/10/2022 17:12

Liên quan đến vụ cây cổ thụ đổ vào người đi đường ở phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), phía gia đình cho biết nạn nhân V.T.P. (64 tuổi) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 30/9 trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bà V.T.P. (64 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) di chuyển bằng xe máy trên phố Hàng Mã thì bị một cây cổ thụ trước cửa số nhà 70 đổ ngang, đè vào người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và Công an phường Hàng Mã đã có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa cây. Nữ nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Vụ cây cổ thụ ở Hà Nội đổ đè trúng người đi đường: Nạn nhân có tiên lượng xấu - Ảnh 1
Bà V.T.P. bất tỉnh sau cú đè - Ảnh: Zing
Vụ cây cổ thụ ở Hà Nội đổ đè trúng người đi đường: Nạn nhân có tiên lượng xấu - Ảnh 2
Gốc cây cổ thụ bị đổ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến ngày 20/10, tình hình sức khoẻ của nạn nhân V.T.P. đang có chuyển biến xấu. Nạn nhân bị đa chấn thương vùng vỏ não, gãy xương vai, xương sườn, gãy các đốt sống cổ gây chèn ép tuỷ sống, liệt tứ chi. Hiện tại, bà P. đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức.

Vụ cây cổ thụ ở Hà Nội đổ đè trúng người đi đường: Nạn nhân có tiên lượng xấu - Ảnh 3

Bà P. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện với tiên lượng xấu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Anh Phan Nam (con trai nạn nhân) cho biết, anh vừa di chuyển từ New Zealand về Việt Nam để theo dõi tình hình của mẹ. Thế nhưng, điều khiến anh bức xúc nhất là phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị đang quản lý, chăm sóc cây xanh tại Hà Nội chưa trực tiếp tới thăm hỏi, động viên gia đình. Anh Nam bức xúc: "Sự việc đã xảy ra 20 ngày, tôi đã mất thời gian sắp xếp công việc ở nước ngoài để về Việt Nam nhưng chưa nhận được lời giải thích hay động viên, thăm hỏi từ phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội. Thậm chí, khi tôi gọi điện thoại cho người có trách nhiệm quản lý cây xanh trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm, họ còn to tiếng và có thái độ không hợp tác”.

 

Theo anh Nam, anh và gia đình đã làm đơn kiến nghị, yêu cầu giải quyết vụ việc gửi chính quyền P.Hàng Mã và Công ty công viên cây xanh Hà Nội. Sau khi có đơn kiến nghị, phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã có buổi gặp mặt anh Nam và người thân trong gia đình.

 

Ngoài ra, anh Hùng (em trai nạn nhân) cho rằng, không phải cây xanh tự nhiên mà đổ, đơn vị quản lý cũng như chính quyền địa phương cần phải đưa ra phương án và câu trả lời thích đáng đến gia đình. 

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình nạn nhân tìm phương án giải quyết, mọi thông tin sẽ được thông báo lại sau. Ở thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công ty công viên cây xanh Hà Nội xác nhận, cây bị đổ là cây Quếch cổ thụ, có tuổi đời hơn 50 năm, thân cây có đường kính trên 60 cm. Nguyên nhân ban đầu do trời mưa nhiều ngày trước đó.

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