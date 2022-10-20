Từ giấy tờ tùy thân và biển số xe cạnh thi thể bị cháy đen, công an đã tìm đến nhà nạn nhân để xác minh.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị cháy đen tại Nghĩa trang thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), theo báo Công an TP.HCM, từ biển số xe máy và các giấy tờ thu thập được tại hiện trường, Công an đã liên hệ được với người nhà. Sau đó, nạn nhân được xác định là anh Đoàn Vọng Đông (sinh năm 1978, ngụ TP.Phan Thiết).

Gia đình anh Đông cho biết anh đi khỏi nhà khoảng 3 ngày trước, gia đình có liên hệ nhiều người để tìm nhưng không có kết quả, khi Công an thông báo gia đình mới tá hỏa. Trước đó, anh Đông vẫn sinh hoạt bình thường tại gia đình và không có biểu hiện gì bất thường.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tử thi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 13 giờ ngày 19/10, người dân phát hiện một thi thể bị cháy đen tại Nghĩa trang thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Do thi thể bị cháy đen, cơ quan chức năng chưa thể xác định nhân thân. Tại hiện trường, thi thể nằm giữa hai ngôi mộ đang phân huỷ, nằm cạnh là xe máy BS: 86L2-6603.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Khu vực phát hiện thi thể bị cháy đen nằm trên địa phận huyện Hàm Thuận Bắc (một phần Nghĩa trang thành phố Phan Thiết nằm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc).

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết cháy đen của anh Đông.

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