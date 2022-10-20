Hành động nhẫn tâm của người bỏ lại bé gái còn nguyên dây rốn trong bịch ni lông ở Phú Yên

Xã hội 20/10/2022 13:39

Trong lúc đang đi đổ rác, người phụ nữ phát hiện bé sơ sinh nặng 3kg, còn nguyên dây rốn được bọc trong túi nilon ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ sáng 20/10, ông Cao Đình Huy - chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho biết vừa nhận được báo cáo của UBND phường 5 thuộc TP này về trường hợp 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo báo cáo, khoảng 3h30 ngày 20/10, bà N.T.T. (61 tuổi, ở đường Nguyễn Huệ, phường 5) đem rác từ nhà ra đường chính để đổ thì phát hiện trước nhà hộ sinh của bà P.T.A. ở gần đó có một túi ni lông màu đen. Kiểm tra bên trong túi ni lông, bà T. thấy có một bé gái sơ sinh chưa cắt dây rốn, sức khỏe bình thường, nặng khoảng 3kg. Trong túi ni lông không có giấy tờ, đồ vật liên quan đến bé và gia đình.

Hành động nhẫn tâm của người bỏ lại bé gái còn nguyên dây rốn trong bịch ni lông ở Phú Yên - Ảnh 1
Hình ảnh bé gái tại nhà bà T. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ  

Bà T. bế bé gái về nhà, cho mặc quần áo, uống sữa. Đến 7h sáng cùng ngày, bà T. đưa bé đến Trạm y tế phường 5 để được chăm sóc. UBND phường 5 đã cử công chức của phường và trạm y tế phường đưa bé gái đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên theo dõi sức khỏe. 

Đồng thời, UBND phường 5 chỉ đạo Công an phường kiểm tra, nắm thông tin để tìm người thân của bé gái; chỉ đạo thông tin về bé gái bị bỏ rơi trên đài truyền thanh để tìm người thân, lập thủ tục bàn giao nếu có người thân nhận.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, nếu sau 30 ngày kể từ khi địa phương thông báo bé gái bị bỏ rơi mà không có người thân nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu được nhận con nuôi. 

Trường hợp nếu không có người nhận làm con nuôi thì đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Trước đó, vào tháng 6/2022, cũng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bọc ni lông đặt trước một trang trại ở xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bé này sau đó được đưa về Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên để chăm sóc, nuôi dưỡng.

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